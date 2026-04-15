Норовирус атакует ЖКТ: простой алгоритм, который помогает пережить болезнь без лекарств

Норовирусная инфекция отличается высокой заразностью, может вызывать острые кишечные симптомы и быстро приводить к обезвоживанию, однако в большинстве случаев протекает в легкой форме и не требует специфического лечения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

Специалист отметила, что вирус остается жизнеспособным во внешней среде до месяца, что создает высокий риск заражения окружающих при контакте с больным. При этом специфических препаратов против норовируса не существует, и заболевание обычно проходит самостоятельно в течение недели. В нетяжелых случаях пациент может справиться без врачебной помощи, соблюдая постельный режим и восполняя потерю жидкости.

"Симптомы норовируса — это не всегда повышение температуры, чаще наблюдаются диарея, рвота, боли в животе, бурчание в животе. Общее самочувствие страдает: появляются слабость, вялость, возможна головная боль. Заражение происходит при контакте с больным человеком, этот вирус очень заразен. Он может сохранять жизнеспособность во внешней среде до месяца, но при этом чувствителен к хлору", — пояснила Чернышова.

Врач подчеркнула, что основой лечения является восполнение жидкости и соблюдение щадящего режима. Она отметила, что в легких случаях справиться с заболеванием можно дома. Однако отдельные группы пациентов требуют обязательного осмотра врача.

"Как правило, заболевание нетяжелое: один-два дня выраженной симптоматики, затем в течение недели полное выздоровление. Специфического лечения нет, главное — восполнять жидкость, чтобы не было обезвоживания, и соблюдать постельный режим. Противодиарейные средства без назначения врача использовать не рекомендуется. В нетяжелых случаях можно справиться самостоятельно, но маленькие дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями должны быть осмотрены врачом", — предупредила специалист.

Она также указала, что при рвоте важно правильно организовать питьевой режим и питание. Терапевт обратила внимание, что неправильное употребление жидкости может ухудшить состояние. Кроме того, в период болезни необходимо соблюдать диету и исключить тяжелую пищу. Это позволяет снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

"При рвоте нельзя пить воду сразу стаканом — это может спровоцировать новый приступ. Лучше давать воду по столовой ложке примерно раз в пять минут, можно использовать солевые растворы для восполнения электролитов. Газированную воду пить не стоит, она раздражает слизистую. В острый период лучше немного поголодать, затем ограничиться легкой пищей — чай с сухарями, рисовая каша на воде, рисовый отвар, можно отварной картофель или банан. Жирные, молочные и мясные продукты в это время исключаются", — добавила Чернышова.

Врач напомнила, что при появлении заболевшего в семье важно сразу принять меры для предотвращения распространения инфекции. Она отметила необходимость изоляции и соблюдения гигиены. Это позволяет снизить риск заражения других членов семьи.

"При появлении больного в доме его необходимо изолировать: выделить отдельную посуду, полотенца и по возможности отдельное помещение. Посуду следует кипятить после использования, а влажную уборку проводить с хлорсодержащими средствами. Это снизит риск заражения для остальных членов семьи, поскольку норовирус очень заразен и передается через бытовые контакты", — заключила специалист.