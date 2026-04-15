Стеснение дороже здоровья: страх перед гинекологом обходится слишком дорого

Стеснение, недоверие и страх перед осмотром заставляют многих женщин годами откладывать визит к гинекологу, даже при тревожных симптомах, что повышает риск развития серьезных заболеваний. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева.

Ранее опрос "Гедеон Рихтер" и аналитического центра НАФИ показал, что доля россиянок, ежегодно посещающих гинеколога в целях профилактики, упала за десять лет с 76% до 58%, а при появлении симптомов сразу идут к врачу только 23% респонденток в 2026 году против 33% в 2016-м.

Специалист отметила, что нежелание женщин обращаться к гинекологам наблюдается давно и во многом связано с психологическими барьерами. Пациентки часто испытывают стеснение и неловкость на приеме, им трудно говорить о своих проблемах и проходить осмотр у врача. Это во многом связано с культурными особенностями и внутренними установками.

"Женщины не любят ходить к акушерам-гинекологам, это прослеживается давно. Российские женщины стеснительные, им неловко неизвестному человеку открывать все свои тайны и показывать интимные места. Еще одна причина — недоверие к нашей медицине и врачам. Если вовремя не обращаться к специалисту, можно пропустить начало серьезных проблем со здоровьем, и тогда врачи уже не смогут помочь так эффективно, как на ранней стадии", — пояснила эксперт.

Врач подчеркнула, что отказ от обращения к специалисту может приводить к серьезным последствиям. Многие женщины откладывают визит и предпочитают решать проблему самостоятельно. Это затрудняет своевременную диагностику и отодвигает начало лечения. В итоге состояние может ухудшаться и переходить в более сложные формы.

"Женщины репродуктивного возраста, не обращаясь к врачу при нарушениях цикла, рискуют тем, что у них может развиться онкологическое заболевание. То же самое касается воспалительных процессов: появляются выделения, зуд, дискомфорт, а женщина занимается самолечением и не идет к доктору. Хотя достаточно сделать мазок, определить причину и получить правильное лечение. Это простые вещи, которые часто игнорируются", — пояснила специалист.

Ерофеева также указала, что особую настороженность должны вызывать изменения в более старшем возрасте. Она пояснила, что нарушения цикла в пременопаузе поддаются коррекции, однако требуют наблюдения врача. При этом кровянистые выделения в постменопаузе являются опасным сигналом.

"Если в пременопаузе сместился цикл, он стал нерегулярным, либо появились кровотечения, которые беспокоят — это поддается коррекции, но требует обязательного обращения к врачу. А если в постменопаузе появляются кровянистые выделения, это всегда тревожный сигнал. Это может быть как полип или травма, так и начало онкологического процесса. В таких ситуациях откладывать визит нельзя. Сейчас есть современные центры женского здоровья, где можно пройти диагностику и получить помощь. Поэтому важно регулярно посещать врача — в репродуктивном возрасте раз в полгода, а в постменопаузе хотя бы раз в год", — заключила гинеколог.