Профессор Бубновский объяснил риски при замене сустава при остеопорозе

Эндопротезирование — это не покупка новых запчастей для автомобиля. Многие пациенты верят: стоит заменить изношенный хрящ на титан, и жизнь заиграет красками без усилий. Доктор медицинских наук, профессор Сергей Михайлович Бубновский на личном опыте доказывает обратное. Его путь к свободной походке занял 27 лет. Бездумная вера в "железо" без работы над мышцами — прямой путь к инвалидности, даже с самым дорогим протезом.

Фото: Центр доктора Бубновского by Пресс-служба Центра доктора Бубновского, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Михайлович Бубновский

Иллюзия "нового" сустава: почему операция — не финал

Когда сустав "умирает" от деформирующего коксартроза, конечность теряет функциональность. Мышцы атрофируются, связки превращаются в сухую древесину. В таком состоянии кость теряет свою структуру. В норме бедренная кость держит осевую нагрузку до 1500 кг. Но без работы мышечного корсета она истончается до предела. Это делает операцию опасной: хирурги боятся, что протез просто разорвет хрупкую оболочку при вбивании.

"Пассивное ожидание операции — фатальная ошибка. Если к моменту протезирования мышцы не готовы качать кровь и держать нагрузку, протез станет инородным телом, которое организм отторгнет через боль и воспаление", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Сергей Бубновский подчеркивает: ходьба на костылях — это лишь суррогат движения. Она снимает нагрузку с кости, лишая её питания. Эффективное восстановление мышц и метаболической гибкости тканей — единственный способ заставить "железку" работать на вас, а не против вас.

Механика кости: когда металл встречается с остеопорозом

У пожилых людей кости часто напоминают сахарный тростник — твердые снаружи, пустые внутри. При остеопорозе врачи вынуждены укреплять кость проволокой. Это усложняет маршрутизацию пациента и затягивает реабилитацию. Однако Бубновский доказал: даже при тяжелых вводных можно вернуться к лыжам и велосипеду через физическую активность, если понимать биомеханику процесса.

Параметр Влияние на сустав Гиподинамия Деградация костной структуры, истончение кортикального слоя. Осевая нагрузка Стимулирует остеобласты, укрепляет "фундамент" для протеза.

"Многие пациенты боятся нагрузок после операции, провоцируя венозный застой. А ведь именно работа мышц нижних конечностей обеспечивает тонус организма и профилактику тромбозов", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Кинезитерапия против скальпеля: опыт 27 лет борьбы

Счастье — это не отсутствие боли, а возможность движения. Спустя два месяца после операции профессор Бубновский уже стоял на лыжах в Финляндии. Секрет не в феноменальной удаче, а в подготовке голеностопа и стопы. Без работы ахиллова сухожилия и мелких мышц стопы оттолкнуться лыжей невозможно. Это комплексная работа, требующая здоровья позвоночника и глубоких мышц спины.

"Реабилитация — это всегда выход из зоны комфорта. Если вы бережете ногу после операции так, что она перестает двигаться, вы готовите почву для анкилоза", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Лыжный забег на 10 км в тридцатиградусный мороз стал финальным тестом. Если система выдержала такую экстремальную нагрузку, значит, методика восстановления была верной. Важно помнить о правильном дыхании во время упражнений — оно снабжает ткани кислородом и предотвращает спазмы сосудов.

Ответы на популярные вопросы о реабилитации

Можно ли бегать после замены тазобедренного сустава?

Прямой бег и прыжки создают ударную нагрузку, которая может расшатать компоненты протеза. Рекомендуется быстрая ходьба, плавание и велосипед.

Нужна ли диета при восстановлении?

Необходимо избегать лишнего веса, чтобы не перегружать искусственный шарнир. Важно контролировать баланс жиров и следить за нутритивным статусом костной ткани.

Как долго приживается эндопротез?

Врастание костной ткани в пористую структуру протеза занимает от 3 до 6 месяцев. Весь этот период активность должна быть строго дозированной, но регулярной.

