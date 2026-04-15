Роспотребнадзор Башкирии сообщил о 24 детях, укушенных клещами в Уфе
Инфляция в ХМАО в марте 2026 года составила 3,1% и превысила среднюю по РФ
Прощай, хаос: в Омске камеры начнут охоту на любителей парковаться на газонах
Власти Томской области сократят квоты на временное проживание для иностранцев в 2,5 раза в 2027 году
Доходы уровня топ-менеджмента: кто в Томске получает зарплаты свыше 300 тысяч рублей
Конфликт Папы Римского и Трампа обостряется: под угрозой единство республиканцев
Будущее НАТО под вопросом: Столтенберг назвал срок, когда альянс распадётся
Психические расстройства у подростков бьют рекорды: виноваты не только соцсети
В России предложили проводить соревнования по перехвату БПЛА по аналогии с танковым биатлоном

Сначала меняется лицо, потом здоровье: ошибка в дыхании бьет по всему организму

Здоровье

Постоянное дыхание через рот может со временем изменить внешность человека и привести к выраженным проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Осеннее дыхание

Специалист объяснил, что изменения формируются постепенно, но становятся заметными уже в течение полугода-года. Он указал, что при дыхании через рот ухудшается вентиляция головного мозга, повышается внутричерепное и общее давление, что отражается на внешнем виде.

"Дыхание через рот меняет внешность не мгновенно, не через день или два, но достаточно быстро — через полгода, через год уже будут заметны изменения. Если человек дышит не носом, а ртом, у него плохо вентилируется головной мозг, повышается внутричерепное давление, и лицо становится красным. Либо, наоборот, кожные покровы могут быть бледными, появляются синяки под глазами, а склеры приобретают тусклый цвет. Это формирует нездоровый внешний вид, который сразу заметен", — отметил Зайцев.

Врач пояснил, что при нарушении носового дыхания у детей развиваются аденоиды и воспаление аденоидных вегетаций, что само по себе ухудшает состояние носоглотки. Он указал, что это влияет и на формирование внешности: может меняться положение нижней челюсти и закрепляется привычка дышать с открытым ртом. Такие особенности могут сохраняться и во взрослом возрасте.

"Постоянное дыхание через рот провоцирует субатрофический фарингит — это сухость в глотке, человек вынужден постоянно пить воду, чтобы слизистую смягчить и увлажнить. Гранулезный фарингит дает выраженный болевой синдром, ощущение саднения, першения, как будто есть инородное тело. Это уже хронические состояния, которые доставляют постоянный дискомфорт. И все это связано с тем, что нормального носового дыхания нет", — добавил Зайцев.

Отоларинголог подчеркнул, что последствия затрагивают не только внешность, но и общее состояние организма. Из-за дыхания через рот развивается храп, затем синдром обструктивного апноэ — остановки дыхания во сне. Это приводит к хронической усталости и снижению работоспособности. 

"Человек утром выглядит изможденным, утомленным, совершенно невыспавшимся, и это, конечно, не в сторону здоровья. Нарушаются обменные процессы, он начинает избыточно много есть, пытаясь компенсировать состояние гипоксии. При этом еда его обездвиживает, он перестает быть динамичным. В результате появляется полнота и общее ухудшение состояния", — предупредил специалист.

Он отметил, что при дыхании через рот могут увеличиваться небные миндалины, нарушается вентиляция околоносовых пазух, а голос становится гнусавым. Он указал, что это влияет не только на внешний вид, но и на внутреннее состояние организма. В частности, на фоне гипоксии страдает общее самочувствие. 

"Воздух не поступает в околоносовые пазухи — гайморовые, лобные, клетки решетчатого лабиринта, из-за этого меняется звучность голоса, он становится гнусавым. Мы даже по голосу можем понять, что человек дышит преимущественно ртом. Если говорить о внутренних проявлениях, то это угрюмость, повышенная утомляемость, слабость, постоянное желание спать, отсутствие радости в жизни, подавленное состояние. Это все признаки гипоксии головного мозга", — заключил Зайцев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Домашние животные
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Красота и стиль
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Наука и техника
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Популярное
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль Юрий Бочаров План Барбаросса 2.0. Мерц и Зеленский запускают производство дальнобойных ракет Любовь Степушова Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Последние материалы
Доходы уровня топ-менеджмента: кто в Томске получает зарплаты свыше 300 тысяч рублей
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Ловушка для туриста: почему билеты в 3 и 6 купе могут превратить отпуск в испытание
Конфликт Папы Римского и Трампа обостряется: под угрозой единство республиканцев
Михаил Ножкин: о войне, гражданской позиции, памяти поколений и современных героях
Утилизатор лишнего веса: шесть простых движений для идеальной талии
Маски сброшены: почему Белый дом свернул оттепель в отношениях с Москвой
Цена агрессии: как изменится судьба бездомных животных в Иркутской области после принятия закона
Будущее НАТО под вопросом: Столтенберг назвал срок, когда альянс распадётся
Новые двери начали раздражать через неделю: оттенки, из-за которых квартира выглядит грязной
