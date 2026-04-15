Сначала меняется лицо, потом здоровье: ошибка в дыхании бьет по всему организму

Постоянное дыхание через рот может со временем изменить внешность человека и привести к выраженным проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Специалист объяснил, что изменения формируются постепенно, но становятся заметными уже в течение полугода-года. Он указал, что при дыхании через рот ухудшается вентиляция головного мозга, повышается внутричерепное и общее давление, что отражается на внешнем виде.

"Дыхание через рот меняет внешность не мгновенно, не через день или два, но достаточно быстро — через полгода, через год уже будут заметны изменения. Если человек дышит не носом, а ртом, у него плохо вентилируется головной мозг, повышается внутричерепное давление, и лицо становится красным. Либо, наоборот, кожные покровы могут быть бледными, появляются синяки под глазами, а склеры приобретают тусклый цвет. Это формирует нездоровый внешний вид, который сразу заметен", — отметил Зайцев.

Врач пояснил, что при нарушении носового дыхания у детей развиваются аденоиды и воспаление аденоидных вегетаций, что само по себе ухудшает состояние носоглотки. Он указал, что это влияет и на формирование внешности: может меняться положение нижней челюсти и закрепляется привычка дышать с открытым ртом. Такие особенности могут сохраняться и во взрослом возрасте.

"Постоянное дыхание через рот провоцирует субатрофический фарингит — это сухость в глотке, человек вынужден постоянно пить воду, чтобы слизистую смягчить и увлажнить. Гранулезный фарингит дает выраженный болевой синдром, ощущение саднения, першения, как будто есть инородное тело. Это уже хронические состояния, которые доставляют постоянный дискомфорт. И все это связано с тем, что нормального носового дыхания нет", — добавил Зайцев.

Отоларинголог подчеркнул, что последствия затрагивают не только внешность, но и общее состояние организма. Из-за дыхания через рот развивается храп, затем синдром обструктивного апноэ — остановки дыхания во сне. Это приводит к хронической усталости и снижению работоспособности.

"Человек утром выглядит изможденным, утомленным, совершенно невыспавшимся, и это, конечно, не в сторону здоровья. Нарушаются обменные процессы, он начинает избыточно много есть, пытаясь компенсировать состояние гипоксии. При этом еда его обездвиживает, он перестает быть динамичным. В результате появляется полнота и общее ухудшение состояния", — предупредил специалист.

Он отметил, что при дыхании через рот могут увеличиваться небные миндалины, нарушается вентиляция околоносовых пазух, а голос становится гнусавым. Он указал, что это влияет не только на внешний вид, но и на внутреннее состояние организма. В частности, на фоне гипоксии страдает общее самочувствие.

"Воздух не поступает в околоносовые пазухи — гайморовые, лобные, клетки решетчатого лабиринта, из-за этого меняется звучность голоса, он становится гнусавым. Мы даже по голосу можем понять, что человек дышит преимущественно ртом. Если говорить о внутренних проявлениях, то это угрюмость, повышенная утомляемость, слабость, постоянное желание спать, отсутствие радости в жизни, подавленное состояние. Это все признаки гипоксии головного мозга", — заключил Зайцев.