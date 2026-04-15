Психические расстройства у подростков бьют рекорды: виноваты не только соцсети

Здоровье

Рост психических расстройств среди подростков связан с тремя факторами: более частой диагностикой, информационной перегрузкой и гиперопекой со стороны родителей, которая мешает детям адаптироваться к реальной жизни. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс.

Модные тренды в одежде для подростков
Ранее данные Росстата показали, что заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15–17 лет выросла на 53% за 10 лет.

Хорс объяснил, что заметный рост статистики во многом обусловлен улучшением диагностики. Подростки стали чаще обращаться за помощью, а специалисты — направлять их на дальнейшее обследование. В результате случаи, которые раньше оставались без внимания, теперь фиксируются и получают официальный диагноз.

"Раньше многие просто не получали медицинской помощи, тогда как сейчас доступ к ней значительно расширился. Подростки чаще обращаются к психологам, которые при необходимости направляют их к психотерапевтам и психиатрам, где уже ставятся диагнозы. Причем психиатрический диагноз — это не только когда человек кричит, что он Наполеон. К ним относятся тревожные, в том числе генерализованные расстройства, биполярные и депрессивные расстройства. При таких состояниях человек может сохранять социальную адаптацию и продолжать жить в обществе", — отметил психолог.

Он указал, что существенное влияние оказывает и современная среда, в которой растут подростки. Постоянное информационное давление, избыток цифрового контента и снижение физической активности формируют дополнительную нагрузку на психику. В сочетании с этим играет роль и стиль воспитания, при котором дети оказываются недостаточно подготовлены к реальным трудностям.

"Обилие информации, компьютерных игр и соцсетей — это новая нагрузка для психики, которая вытесняет физическую активность, общение и живой опыт. Такой перекос негативно влияет на состояние человека, особенно если речь идет о подростках с еще не сформировавшейся личностью. Дополнительную роль играет и стиль воспитания, когда ребенка чрезмерно оберегают и формируют у него завышенные ожидания. Столкновение с реальностью в итоге становится для него сильным стрессом, и он замыкается в себе", — заключил Хорс.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
