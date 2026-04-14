Непостоянные затруднения с памятью могут сигнализировать о болезни Альцгеймера

Внезапная потеря цели при входе в комнату или кратковременные провалы в памяти часто вызывают внутреннюю тревогу, однако психологи связывают это явление с механизмами ментальной самообороны.

Системный семейный психолог Татьяна Потемкина поясняет, что подобная забывчивость нередко сигнализирует о глубоком эмоциональном истощении, хронической усталости или внутреннем сопротивлении текущим задачам. Когда сознание перегружено более масштабными переживаниями, сиюминутные намерения вытесняются доминирующей проблемой, создавая специфический когнитивный вакуум.

По мнению эксперта, на которого ссылается NewsInfo, такие эпизоды могут быть формой психологической защиты: мозг попросту блокирует выполнение нежелательных действий.

Потемкина отмечает, что в моменты "выпадения" из контекста полезно применить простую технику заземления — сделать три глубоких вдоха и постараться заново сформулировать актуальный приоритет. Если же подобные ситуации сопровождаются ощущением разбитости, это может быть признаком того, что повседневные привычки незаметно съедают ресурсы разума, лишая человека ясности мышления.

Особую настороженность стоит проявлять лишь в тех случаях, когда проблемы с памятью приобретают системный характер и развиваются в динамике, что может указывать на ранние этапы болезни Альцгеймера.

Для постановки диагноза специалисты учитывают возраст пациента и частоту рецидивов, однако в большинстве случаев корень беды кроется в психосоматике или эндокринных сбоях.

"Хронический стресс и дефицит сна провоцируют микросбои в работе нейронных сетей, из-за чего информация не переходит в кратковременное хранилище должным образом. В таких ситуациях крайне важно исключить органические повреждения сосудов мозга и наладить качество ночного отдыха , чтобы восстановить нейропластичность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын

Важно помнить, что даже скрытый сбой в работе щитовидной железы способен серьезно замедлить скорость реакции и ухудшить концентрацию внимания.

"Если мы забываем, это наша психологическая защита, например, не хотим делать то, что нам нужно сделать. Наличие какой-то проблемы, из-за которой человек переживает. Бывает так, что сиюминутные цели буквально перекрываются мыслями о проблеме или даже не мыслями, а наличием этой проблемы", — подчеркнула Потемкина.

Ответы на популярные вопросы о забывчивости

Почему я забываю, зачем пришел в комнату, как только переступаю порог?

Это явление известно как "эффект дверного проема": мозг воспринимает смену пространства как завершение одного смыслового эпизода и очищает рабочую память для новых задач.

Может ли забывчивость быть симптомом выгорания?

Да, при выгорании когнитивный ресурс истощается, и нервная система начинает экономить энергию, отсекая мелкие детали и текущие задачи в пользу базового выживания.

Как отличить обычную усталость от признаков болезни Альцгеймера?

При усталости забывчивость эпизодична и проходит после отдыха, тогда как при Альцгеймере нарушения прогрессируют, часто сопровождаясь потерей ориентации во времени и пространстве.

Влияет ли питание на функции кратковременной памяти?

Безусловно, резкие скачки сахара и недостаток полезных жиров мешают стабильной работе нейронов; врачи отмечают, что сбалансированное питание помогает защитить клетки мозга от преждевременного износа.

