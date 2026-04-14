Влияние состояния тормозной жидкости на безопасность вождения при высоких температурах
Губернатор Костромской области поручил проверить контракты на поставку овощей в школы и больницы
В Ивановской области подвели итоги работы скоростных электропоездов за первые три месяца года
Вместо эвакуации — база данных: как инспекторы вычисляют забывчивых водителей
В Костроме бывшего начальника почтового отделения будут судить за присвоение 200 тысяч рублей
Непостоянные затруднения с памятью могут сигнализировать о болезни Альцгеймера
В Ивановской области сотрудники УФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по выпуску наркотиков
В предстоящем летнем сезоне купальники становятся основой городских и вечерних образов
Сидите на гречке и не худеете: стресс повышает гормон, который блокирует результат

Надеяться на интуицию - значит рисковать: советы психологов по её использованию

Интуиция не является мистическим даром, а представляет собой результат спонтанной активации нейронных связей, сформированных на основе прошлого опыта.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Системный семейный психолог Татьяна Потемкина в разговоре с MoneyTimes подчеркнула, что "шестое чувство" — это неосознанная обработка накопленных знаний, которая еще не достигла уровня рационального осмысления. Подобные психологические механизмы тесно связаны с тем, как наш мозг превращает сложные действия в автоматизмы, позволяя принимать решения мгновенно.

Эксперт пояснила, что внутренние ощущения должны служить лишь первичным сигналом, требующим обязательной интеллектуальной проверки. По словам психолога, на которую ссылается MoneyTimes, после возникновения интуитивного импульса необходимо оценить альтернативы, возможные риски и контрдоводы. 

"Шестое чувство, изолировано существующее, это миф. На самом деле наша интуиция, это опора на наш собственный опыт, на наши собственные знания, на какую-то информацию. Это еще не вышло на уровень ясного сознания, находится на уровне смутных чувствований. Поэтому мы не можем сказать, что надо сделать так, а не иначе", — отметила Потемкина.

Эффективная модель поведения включает этап сбора фактической информации, помогающий отделить реальное предчувствие от случайных эмоций или тревоги.

"Интуиция действительно не автономна, она во многом зависит от общего состояния организма: например, когда у человека наблюдается туман в голове или когнитивный дефицит, точность предчувствий резко падает. Скорость нейронных реакций и чистота восприятия — это база, без которой внутренний голос может давать ложные подсказки", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

В критических ситуациях, когда время на раздумья ограничено, психолог советует опираться на базовые инстинкты самосохранения, так как они аккумулируют наиболее важный жизненный багаж.

Однако в спокойной обстановке всегда предпочтительнее "трезвый анализ", который помогает понять, почему возникло то или иное ощущение. Грамотное сочетание интуитивного поиска и логической фильтрации минимизирует вероятность ошибок при выборе жизненного пути.

Ответы на популярные вопросы о интуиции

Что такое интуиция с точки зрения науки?

Это способность мозга быстро сопоставлять текущую ситуацию с похожими паттернами из прошлого опыта без участия сознания.

Можно ли полностью доверять "шестому чувству"?

Нет, специалисты рекомендуют использовать его как ориентир, который обязательно должен подкрепляться рациональным анализом фактов.

Почему интуиция иногда ошибается?

Ошибки возникают, если опыт человека в конкретной сфере недостаточен или если логику подменяют сильные эмоции и страхи.

Как развить интуитивные способности?

Развитие происходит через накопление глубоких знаний в своей области и практику осознанности, помогающую лучше слышать сигналы своего тела.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Новости спорта
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Она дышит и ест тайгу: что скрывает самый большой провал в мире и чем он грозит планете
Наука и техника
Она дышит и ест тайгу: что скрывает самый большой провал в мире и чем он грозит планете
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
Красота и стиль
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
Популярное
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю

Рассекреченные документы советских экспедиций 1960-х годов проливают свет на необычные физические аномалии и технологические находки под плато Гиза в Египте.

Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Последние материалы
Правила хрустящей корочки: как превратить классический жюльен в домашнюю пиццу
Побег из зоны комфорта: три этапа трансформации ведут от болезни к здоровью
Губернатор Костромской области поручил проверить контракты на поставку овощей в школы и больницы
В Ивановской области подвели итоги работы скоростных электропоездов за первые три месяца года
Миф о смертельной опасности лозартана: почему не стоит бояться привычного лекарства от давления
Вместо эвакуации — база данных: как инспекторы вычисляют забывчивых водителей
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
В Костроме бывшего начальника почтового отделения будут судить за присвоение 200 тысяч рублей
Непостоянные затруднения с памятью могут сигнализировать о болезни Альцгеймера
В Ивановской области сотрудники УФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по выпуску наркотиков
