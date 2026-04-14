Надеяться на интуицию - значит рисковать: советы психологов по её использованию

Интуиция не является мистическим даром, а представляет собой результат спонтанной активации нейронных связей, сформированных на основе прошлого опыта.

Системный семейный психолог Татьяна Потемкина в разговоре с MoneyTimes подчеркнула, что "шестое чувство" — это неосознанная обработка накопленных знаний, которая еще не достигла уровня рационального осмысления. Подобные психологические механизмы тесно связаны с тем, как наш мозг превращает сложные действия в автоматизмы, позволяя принимать решения мгновенно.

Эксперт пояснила, что внутренние ощущения должны служить лишь первичным сигналом, требующим обязательной интеллектуальной проверки. По словам психолога, на которую ссылается MoneyTimes, после возникновения интуитивного импульса необходимо оценить альтернативы, возможные риски и контрдоводы.

"Шестое чувство, изолировано существующее, это миф. На самом деле наша интуиция, это опора на наш собственный опыт, на наши собственные знания, на какую-то информацию. Это еще не вышло на уровень ясного сознания, находится на уровне смутных чувствований. Поэтому мы не можем сказать, что надо сделать так, а не иначе", — отметила Потемкина.

Эффективная модель поведения включает этап сбора фактической информации, помогающий отделить реальное предчувствие от случайных эмоций или тревоги.

"Интуиция действительно не автономна, она во многом зависит от общего состояния организма: например, когда у человека наблюдается туман в голове или когнитивный дефицит, точность предчувствий резко падает. Скорость нейронных реакций и чистота восприятия — это база, без которой внутренний голос может давать ложные подсказки", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

В критических ситуациях, когда время на раздумья ограничено, психолог советует опираться на базовые инстинкты самосохранения, так как они аккумулируют наиболее важный жизненный багаж.

Однако в спокойной обстановке всегда предпочтительнее "трезвый анализ", который помогает понять, почему возникло то или иное ощущение. Грамотное сочетание интуитивного поиска и логической фильтрации минимизирует вероятность ошибок при выборе жизненного пути.

Ответы на популярные вопросы о интуиции

Что такое интуиция с точки зрения науки?

Это способность мозга быстро сопоставлять текущую ситуацию с похожими паттернами из прошлого опыта без участия сознания.

Можно ли полностью доверять "шестому чувству"?

Нет, специалисты рекомендуют использовать его как ориентир, который обязательно должен подкрепляться рациональным анализом фактов.

Почему интуиция иногда ошибается?

Ошибки возникают, если опыт человека в конкретной сфере недостаточен или если логику подменяют сильные эмоции и страхи.

Как развить интуитивные способности?

Развитие происходит через накопление глубоких знаний в своей области и практику осознанности, помогающую лучше слышать сигналы своего тела.

Читайте также