Сидите на гречке и не худеете: стресс повышает гормон, который блокирует результат

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

Стресс может препятствовать снижению веса из-за повышения уровня кортизола, который влияет на выработку инсулина и обменные процессы в организме. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина просматривает глянцевый журнал

Сюракшина объяснила, что стресс влияет на процесс снижения веса через гормональные изменения в организме. В таких условиях меняется реакция организма на питание и нагрузку, что может снижать эффективность привычных способов похудения. В результате даже при соблюдении ограничений добиться результата становится сложнее.

"Когда человек находится в стрессе, в организме начинает вырабатываться больше кортизола, чем требуется. Этот гормон напрямую связан с инсулином, который вырабатывается поджелудочной железой, и его уровень тоже повышается. Такие изменения приводят к тому, что организм иначе распределяет и накапливает энергию. В итоге это отражается на фигуре и может приводить к набору веса. Подобное состояние связано с нарушением обменных процессов и мешает снижению массы тела", — уточнила врач.

Специалист добавила, что снизить уровень кортизола можно не только за счет питания, но и через образ жизни. Она указала, что важную роль играет регулярная физическая активность, которую стоит подбирать с учетом состояния здоровья. Даже умеренные нагрузки могут оказывать положительное влияние на организм.

"Есть продукты, которые помогают снижать уровень кортизола, например индейка — она содержит триптофан, который влияет на общее состояние организма. Также важна физическая активность: это может быть обычная ходьба или плавание. В среднем достаточно заниматься три раза в неделю, если нет ограничений по здоровью. Если есть возможность, лучше добавлять активность чаще. Она сама по себе способствует снижению уровня кортизола и дополнительно помогает в процессе похудения", — заключила Сюракшина.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.