В предстоящем летнем сезоне купальники становятся основой городских и вечерних образов

В предстоящем летнем сезоне пляжная мода выходит за рамки побережий, превращая купальники в полноценную основу для городских и вечерних образов.

Пляжная мода

Дизайнеры делают ставку на архитектурный крой и многофункциональность, что позволяет сочетать плавательные костюмы с классическими брюками, летящими юбками или строгими рубашками. Стилист Анна Скороходова отмечает, что современная эстетика базируется на гармонии минимализма и сложных геометрических решений.

Ключевым вектором индустрии стали асимметричные модели на одно плечо, диагональные прорези и декоративные перекрученные элементы, придающие силуэту особую экспрессию.

Параллельно с футуристичными формами в гардеробы возвращается дух восьмидесятых и девяностых с характерной высокой посадкой и акцентом на линии талии. Как сообщает сайт NewsInfo, на пике популярности остается также спортивный стиль, обеспечивающий идеальный баланс комфорта и актуального внешнего вида.

Особое место в коллекциях заняли слитные модели, которые перестали ассоциироваться исключительно с закрытостью.

"Купальники в ретро-стилистике — это, пожалуй, наиболее актуальный выбор грядущего сезона, где акцент сделан не на скромности, а на уникальном дизайне: глубоких вырезах на спине и скульптурных силуэтах", — подчеркнула Скороходова.

По словам эксперта, палитра сезона разделена на три направления: благородный нюд (шоколадный, молочный), неоновые всплески и нежная пастель, включая лавандовые и пудровые тона.

"Этим летом купальник становится базовым слоем, который легко заменяет привычные боди или топы, особенно в сочетании с такими трендами, как юбки-карго или объемные накидки", — отметила в беседе с Pravda.Ru дизайнер одежды Ксения Малышева.

Фактуры материалов в 2026 году поражают разнообразием: от привычного рубчика и жатки до инновационных тканей с эффектом «жидкого металла» и влажного блеска. Серебряные и золотые отливы превращают купальный костюм в вечерний наряд, если дополнить его правильными аксессуарами.

Текстурированные поверхности и сияющий глянец позволяют создавать сложные, визуально дорогие образы, которые подчеркивают индивидуальность своей обладательницы.

Ответы на популярные вопросы о трендах на купальники

Какие модели купальников самые модные в этом году?

Наиболее актуальными считаются слитные модели с необычными вырезами, варианты на одно плечо и бикини в стиле "тихой роскоши" из качественных текстурированных тканей.

С чем носить купальник вне пляжа?

Стилисты рекомендуют комбинировать их с широкими брюками, полупрозрачными туниками, оверсайз-рубашками или юбками миди, создавая многослойный городской образ.

Какие цвета будут в тренде летом?

В моде три направления: природные оттенки (бежевый, кофейный), яркие акценты (лайм, вишня, бирюза) и деликатная пастель (лаванда, сливочный).

Вернулась ли мода на ретро-купальники?

Да, эстетика 80-х и 90-х с высокой линией бедра и акцентированной талией является одним из главных трендов сезона, подчеркивающим женственность фигуры.

