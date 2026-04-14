Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В предстоящем летнем сезоне купальники становятся основой городских и вечерних образов
Сидите на гречке и не худеете: стресс повышает гормон, который блокирует результат
Финал теневой торговли: как крупная партия лосося в Магадане подвела хозяйку под уголовное дело
Данные ГАИ подтвердили высокую аварийность среди водителей-мужчин
Словно сводки с фронта: как проходит борьба с пожарами в труднодоступных районах Хабаровского края
Эксперты советуют вводить ферментированные блюда в рацион весной постепенно, чтобы контролировать ЖКТ
Калининградские таможенники пресекли контрабанду часов стоимостью 12 млн рублей
Специалисты рекомендуют тестирование на оспу обезьян при появлении специфических высыпаний
По следам велосипедного вора: как случайный патруль прервал побег из Биробиджана

Когда голова раскалывается, помогают не только лекарства: этот напиток удивляет эффектом

Здоровье

Кола и другие газированные напитки с кофеином могут временно облегчить головную боль за счет своего состава, однако такой эффект проявляется не у всех. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

Кока-кола
Фото: Pravda.Ru by Алексей Дорофеев is licensed under publiс domain
Соков пояснил, что в составе колы и некоторых других газированных напитков содержится кофеин, который может влиять на интенсивность головной боли. На самочувствие в таких случаях влияет и общее состояние организма, в том числе уровень насыщения. При этом реакция на подобные напитки может различаться.

"В составе колы и других газированных напитков есть кофеин, который способствует уменьшению приступа головной боли. Он входит во многие комбинированные лекарственные препараты для купирования этого приступа. Кроме того, такие напитки достаточно калорийные, а одним из провоцирующих мигрень факторов является чувство голода. Быстрое чувство насыщения дает снижение интенсивности головной боли. Однако в ряде случаев такие напитки могут не дать эффекта или даже спровоцировать приступ", — отметил Соков.

Он подчеркнул, что такие напитки не относятся к медицинским рекомендациям и не могут рассматриваться как способ лечения. Речь идет лишь о вспомогательной мере, которую человек может использовать самостоятельно. При этом важно не допускать злоупотребления и не воспринимать такой подход как альтернативу полноценной терапии.

"К медицинским рекомендациям это не относится — скорее к самостоятельным немедикаментозным способам облегчения боли. Если такой подход дает эффект и не приводит к злоупотреблению, его можно использовать. Однако это не решает проблему и не устраняет причину болевого синдрома. Вылечить мигрень или частые головные боли без врача невозможно, в таких случаях требуется полноценная диагностика и лечение", — заключил невролог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Новости спорта
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Дача становится магнитом для змей: привычки, которые делают участок опасным
Садоводство, цветоводство
Дача становится магнитом для змей: привычки, которые делают участок опасным
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Еда и рецепты
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Популярное
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю

Рассекреченные документы советских экспедиций 1960-х годов проливают свет на необычные физические аномалии и технологические находки под плато Гиза в Египте.

Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Последние материалы
Сидите на гречке и не худеете: стресс повышает гормон, который блокирует результат
Энергетический тупик Трампа: почему Вашингтон не сможет заменить иранскую нефть
Новый союз в обход санкций: очередная азиатская страна выбрала русскую нефть
Скидка превратилась в тыкву: почему после покупки машины из автосалона летят письма с угрозами
Инструкция для комфортной жизни: как пенсионерам в 2026 году упростить получение государственных выплат
Верховный Суд РФ подтвердил: работающий двигатель при алкогольном опьянении является управлением
Устойчивые сорта черри: боремся с проблемами роста и болезнями без стресса для урожая
"Компаниям приходится жить в нескольких плоскостях": арбитр МКАС — о новых правовых рисках в Центральной Азии для российского бизнеса
Когда голова раскалывается, помогают не только лекарства: этот напиток удивляет эффектом
Финал теневой торговли: как крупная партия лосося в Магадане подвела хозяйку под уголовное дело
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.