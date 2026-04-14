Когда голова раскалывается, помогают не только лекарства: этот напиток удивляет эффектом

Кола и другие газированные напитки с кофеином могут временно облегчить головную боль за счет своего состава, однако такой эффект проявляется не у всех. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

Соков пояснил, что в составе колы и некоторых других газированных напитков содержится кофеин, который может влиять на интенсивность головной боли. На самочувствие в таких случаях влияет и общее состояние организма, в том числе уровень насыщения. При этом реакция на подобные напитки может различаться.

"В составе колы и других газированных напитков есть кофеин, который способствует уменьшению приступа головной боли. Он входит во многие комбинированные лекарственные препараты для купирования этого приступа. Кроме того, такие напитки достаточно калорийные, а одним из провоцирующих мигрень факторов является чувство голода. Быстрое чувство насыщения дает снижение интенсивности головной боли. Однако в ряде случаев такие напитки могут не дать эффекта или даже спровоцировать приступ", — отметил Соков.

Он подчеркнул, что такие напитки не относятся к медицинским рекомендациям и не могут рассматриваться как способ лечения. Речь идет лишь о вспомогательной мере, которую человек может использовать самостоятельно. При этом важно не допускать злоупотребления и не воспринимать такой подход как альтернативу полноценной терапии.

"К медицинским рекомендациям это не относится — скорее к самостоятельным немедикаментозным способам облегчения боли. Если такой подход дает эффект и не приводит к злоупотреблению, его можно использовать. Однако это не решает проблему и не устраняет причину болевого синдрома. Вылечить мигрень или частые головные боли без врача невозможно, в таких случаях требуется полноценная диагностика и лечение", — заключил невролог.