Эксперты советуют вводить ферментированные блюда в рацион весной постепенно, чтобы контролировать ЖКТ

Здоровье

Молекулярный биолог и биохимик Юлия Дробышева рекомендует в весенний период уделить особое внимание состоянию микрофлоры, которая нуждается в поддержке после зимних холодов. Эффективным инструментом для настройки пищеварения служат продукты, прошедшие процесс естественной ферментации при участии полезных бактерий и дрожжей.

Капуста
Капуста

К базовым элементам такого рациона относятся классическая квашеная капуста, кимчи, натуральные йогурты, кефир и бочковые огурцы, приготовленные без добавления уксуса.

Механизм действия такой еды завязан на пробиотических свойствах: микроорганизмы в составе помогают расщеплять сложные элементы пищи и поддерживают баланс в кишечнике.

Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на Юлию Дробышеву, весна — идеальное время для подобного "натурального детокса". Особую ценность представляет квашеная капуста, которую эксперты называют суперфудом из-за способности сохранять высокую концентрацию витамина С даже после длительного хранения, что критически важно для иммунитета в межсезонье.

Специалист акцентирует внимание на том, что вводить ферментированные блюда в меню нужно постепенно, начиная с минимальных порций для контроля реакции ЖКТ.

По словам Дробышевой, на которую ссылается MoneyTimes, критически важно выбирать непастеризованную продукцию без сахара, так как термическая обработка уничтожает не только патогенную, но и всю полезную биоту. Тем, кому тяжело дается переход на плотную пищу, биохимик советует присмотреться к напиткам, например, кефиру или чайному грибу, благотворно влияющему на метаболические процессы.

"При всей пользе ферментированных продуктов важно помнить об индивидуальной непереносимости, особенно если у человека диагностирован синдром избыточного бактериального роста. В таких случаях избыток пробиотиков может спровоцировать сильное вздутие и дискомфорт, поэтому рацион должен быть сбалансированным и учитывать состояние слизистой желудка", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Биолог также предупредила, что при наличии гастрита или повышенной кислотности употребление кислых продуктов требует осторожности. Чтобы избежать излишней нагрузки на организм и предотвратить сонливость после еды, вызванную резким изменением химического состава рациона, стоит комбинировать пробиотики с клетчаткой.

Правильный подход к питанию поможет не только очистить организм, но и плавно подготовить здоровье ЖКТ к летнему сезону без стресса для биоритмов.

Ответы на популярные вопросы о ферментированных продуктах

Чем ферментированные продукты отличаются от маринованных?

Главное отличие в способе приготовления: ферментация — это естественное брожение с образованием молочной кислоты, а маринование обычно подразумевает использование уксуса, который убивает полезные живые микроорганизмы.

Можно ли есть квашеную капусту ежедневно?

Да, при отсутствии противопоказаний (например, тяжелых форм гастрита или почечной недостаточности) небольшая порция квашеной капусты является отличным источником витаминов и пробиотиков на каждый день.

Правда ли, что пастеризация портит йогурт?

Пастеризация необходима для безопасности и долгого хранения, однако она уничтожает живую микрофлору. Для восстановления кишечника эффективнее использовать "живые" непастеризованные продукты с коротким сроком годности.

Почему после ферментированных продуктов иногда возникает вздутие?

Это может быть реакцией организма на резкое увеличение количества клетчатки и бактерий, либо признаком скрытых проблем с ЖКТ, таких как метеоризм при дисбалансе микрофлоры.

Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
