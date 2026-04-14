Эксперты советуют вводить ферментированные блюда в рацион весной постепенно, чтобы контролировать ЖКТ

Молекулярный биолог и биохимик Юлия Дробышева рекомендует в весенний период уделить особое внимание состоянию микрофлоры, которая нуждается в поддержке после зимних холодов. Эффективным инструментом для настройки пищеварения служат продукты, прошедшие процесс естественной ферментации при участии полезных бактерий и дрожжей.
К базовым элементам такого рациона относятся классическая квашеная капуста, кимчи, натуральные йогурты, кефир и бочковые огурцы, приготовленные без добавления уксуса.
Механизм действия такой еды завязан на пробиотических свойствах: микроорганизмы в составе помогают расщеплять сложные элементы пищи и поддерживают баланс в кишечнике.
Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на Юлию Дробышеву, весна — идеальное время для подобного "натурального детокса". Особую ценность представляет квашеная капуста, которую эксперты называют суперфудом из-за способности сохранять высокую концентрацию витамина С даже после длительного хранения, что критически важно для иммунитета в межсезонье.
Специалист акцентирует внимание на том, что вводить ферментированные блюда в меню нужно постепенно, начиная с минимальных порций для контроля реакции ЖКТ.
По словам Дробышевой, на которую ссылается MoneyTimes, критически важно выбирать непастеризованную продукцию без сахара, так как термическая обработка уничтожает не только патогенную, но и всю полезную биоту. Тем, кому тяжело дается переход на плотную пищу, биохимик советует присмотреться к напиткам, например, кефиру или чайному грибу, благотворно влияющему на метаболические процессы.
"При всей пользе ферментированных продуктов важно помнить об индивидуальной непереносимости, особенно если у человека диагностирован синдром избыточного бактериального роста. В таких случаях избыток пробиотиков может спровоцировать сильное вздутие и дискомфорт, поэтому рацион должен быть сбалансированным и учитывать состояние слизистой желудка", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
Биолог также предупредила, что при наличии гастрита или повышенной кислотности употребление кислых продуктов требует осторожности. Чтобы избежать излишней нагрузки на организм и предотвратить сонливость после еды, вызванную резким изменением химического состава рациона, стоит комбинировать пробиотики с клетчаткой.
Правильный подход к питанию поможет не только очистить организм, но и плавно подготовить здоровье ЖКТ к летнему сезону без стресса для биоритмов.
Главное отличие в способе приготовления: ферментация — это естественное брожение с образованием молочной кислоты, а маринование обычно подразумевает использование уксуса, который убивает полезные живые микроорганизмы.
Да, при отсутствии противопоказаний (например, тяжелых форм гастрита или почечной недостаточности) небольшая порция квашеной капусты является отличным источником витаминов и пробиотиков на каждый день.
Пастеризация необходима для безопасности и долгого хранения, однако она уничтожает живую микрофлору. Для восстановления кишечника эффективнее использовать "живые" непастеризованные продукты с коротким сроком годности.
Это может быть реакцией организма на резкое увеличение количества клетчатки и бактерий, либо признаком скрытых проблем с ЖКТ, таких как метеоризм при дисбалансе микрофлоры.
