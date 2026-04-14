Кофе может защитить от тревожности и депрессии: все решает правильная дозировка

Употребление кофе действительно может снижать тревожность и риск депрессии, но только в разумных дозах — не более двух-трех чашек в день, тогда как большие количества лишь разгоняют тревогу и нарушают сон. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПСКЛИНИКА" Александр Панов.

Фото: https://unsplash.com by Michael C is licensed under Free
Ранее ученые из Фуданьского университета опубликовали в Journal of Affective Disorders исследование, согласно которому потребление кофе связано со снижением риска стресса, тревожности и депрессии.

Панов отметил, что эффект кофе на психическое состояние зависит не столько от самого напитка, сколько от его количества и контекста употребления. Он пояснил, что в умеренных дозах кофе может помогать справляться со стрессом и давать ощущение расслабления, однако этот эффект не является универсальным и работает не у всех.

"Во всем важна дозировка, как и в случае с лекарствами: есть терапевтические объемы, а есть избыточные, которые уже вредят. В некоторых ситуациях употребление кофе действительно может сопровождаться снижением тревоги или депрессии, особенно если человек использует его как способ отвлечься от стресса, переключиться и немного расслабиться. Но я бы рекомендовал не больше двух-трех стандартных чашек по 250 мл в день", — пояснил психиатр.

Врач предупредил, что превышение этой нормы может привести к обратному эффекту и усилить тревожность, особенно у людей с уже нестабильным эмоциональным состоянием. Он пояснил, что избыток кофеина способен усиливать внутреннее напряжение, провоцировать беспокойство и негативно влиять на сон.

"Если человек употребляет шесть-семь чашек кофе и больше, это может разгонять тревожность, усиливать внутреннее напряжение, вызывать ощущение беспокойства и заметно ухудшать общее самочувствие. Кроме того, такое количество кофеина часто приводит к нарушениям сна, снижению качества отдыха и невозможности полноценно восстановиться. В результате организм не успевает компенсировать нагрузку, и состояние только ухудшается. Поэтому превышение дозировки не помогает, а лишь усиливает проблему", — подчеркнул специалист.

Панов добавил, что пытаться лечить тревожное расстройство кофе не стоит. Если такое расстройство есть, рекомендуется обратиться к психологам или психиатрам, чтобы компенсировать состояние и не допустить его развития и перехода в другие психические расстройства. А вот чтобы снять напряжение в течение рабочего дня, сделать паузу или просто получить приятные эмоции — пара чашек кофе вполне подойдут. Главное, не превращать их в попытку заменить профессиональную помощь.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
