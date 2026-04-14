Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профессор Альтштейн: Реестр отказников от прививок не улучшит здравоохранение в РФ

Здоровье

Инициатива по формированию специализированного реестра граждан, отказывающихся от профилактических прививок, не имеет под собой практического обоснования и не принесет реальной пользы системе здравоохранения. К такому выводу пришел профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Фото: unsplash.com by Mina Rad is licensed under Free to use under the Unsplash License
Шприц

Ранее в СМИ появилась информация, что Минздрав планирует создать цифровую базу "отказников", доступ к которой получат надзорные органы и медицинские организации по всей стране.

Как сообщается на сайте NewsInfo.Ru со ссылкой на эксперта, существующие механизмы контроля в России уже справляются с задачами мониторинга. Вирусолог подчеркнул, что проверка наличия обязательных инъекций происходит естественным путем при зачислении детей в школы и дошкольные учреждения.

По мнению Альтштейна, создание дополнительных списков для добровольных процедур избыточно, тем более что вакцинация остается личным выбором каждого взрослого человека.

Специалист также выразил сомнения в юридической легитимности подобных мер, отметив, что любые ограничения прав непривитых граждан могут войти в противоречие с действующим законодательством. 

"Создавать какой-то список не нужно. Если это прививка обязательная, то ребенка приводят в детский сад, спрашивают прививку. Или приводят в школу, спрашивают прививку", — отметил Альтштейн.

Альтштейн убежден, что отсутствие записи в сертификате не может быть препятствием для трудоустройства или социальной активности. 

"Реестры сами по себе не повышают доверие к медицине, гораздо важнее просветительская работа, ведь качественная профилактика — это ключевой инструмент, обеспечивающий здоровье и долголетие общества", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о создании реестра антипрививочников

Зачем Минздраву нужен список отказавшихся от прививок?

Предполагается, что база поможет ведомствам анализировать охват иммунизацией и оперативно реагировать на возможные вспышки инфекционных заболеваний в регионах.

Будут ли накладываться санкции на людей из этого списка?

Согласно экспертному мнению, введение штрафов или трудовых ограничений на основании такого реестра противоречило бы актуальным правовым нормам РФ.

Кто получит доступ к персональным данным в реестре?

Оператором выступит Минздрав, а сведения будут доступны Роспотребнадзору, Росздравнадзору, Минцифры и региональным медучреждениям для внутренней координации.

Заменяет ли этот реестр прививочный сертификат?

Нет, это отдельная инициатива для учета отказов, в то время как данные о проведенных манипуляциях по-прежнему фиксируются в медицинских картах и на портале Госуслуг.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.