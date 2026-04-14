Долгий сон — бомба замедленного действия: какие риски скрывает привычка задерживаться в постели

Здоровье

Длительный сон более девяти часов может быть связан с повышенными рисками для здоровья, однако чаще он является следствием уже имеющихся нарушений в организме, а не их причиной. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит в кровати

Специалист объяснила, что наблюдается U-образная зависимость между продолжительностью сна и состоянием здоровья, при которой риски возрастают как при его недостатке, так и при избытке. Такие выводы делаются на основе наблюдений за большими группами людей, где учитываются их привычки сна и общее состояние. При этом установить прямую причинно-следственную связь эти данные не позволяют.

"Популяционные исследования показывают, что проблемы со здоровьем связаны не только с коротким сном — менее пяти или шести часов, но и с длительным сном более девяти-десяти часов. При этом речь идет именно о наблюдениях, когда людей опрашивают о том, сколько они спят и какие у них есть заболевания. Иногда сначала фиксируют продолжительность сна, а затем отслеживают развитие болезней и продолжительность жизни. Но такие данные не позволяют точно сказать, что именно стало причиной — сам сон или другие факторы", — отметила Завалко.

Она подчеркнула, что большинство специалистов склоняются к другой интерпретации этих данных. По ее словам, длительный сон чаще является следствием уже имеющихся проблем со здоровьем, а не их причиной. Это могут быть как нарушения сна, так и различные хронические заболевания, которые еще не диагностированы. В таких случаях изменение режима сна становится одним из проявлений скрытых процессов в организме.

"Синдром обструктивного апноэ во сне — значимый фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты, он увеличивает риск смерти. При этом из-за частых остановок дыхания сон становится прерывистым, не дает полноценного восстановления, появляется дневная сонливость, поэтому человек может спать дольше, пытаясь компенсировать нехватку сна. Также длительный сон может быть связан с метаболическим синдромом, первыми признаками онкологии или других заболеваний, о которых человек еще не знает", — заключила врач.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
