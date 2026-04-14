От индустриальных амбиций до заросших площадей: что стало с крупным проектом в Рыпушкалицах
Директора водоканала в Муроме отстранили от должности после вспышки кишечной инфекции
Технологический суверенитет: заводы в Тамбове меняют представление о производстве
Перевозчик в Ярославле потребовал от родителей малолетних вандалов вернуть похищенное имущество
Цифровая ловушка: почему потеря ключа может обернуться ценой отпуска для водителя
Воронежским ветеранам Великой Отечественной войны автоматически начислят праздничные выплаты
Юрист Александр Бенхин: массовая блокировка выезда россиян может быть преувеличена
Биологи объяснили причины резкого сокращения популяции грачей в Республике Коми
Профсоюзы Ярославской области опровергли информацию о росте уровня бедности в данном регионе

Стремительное накопление солонина: картофель с зелеными участками становится токсичным

Здоровье

Длительное хранение картофеля превращает привычный корнеплод в источник скрытой биологической угрозы из-за накопления токсичного алкалоида солонина. Диетолог Анжелика Дюваль предупреждает, что старые клубни, особенно проросшие или имеющие зеленоватый оттенок кожицы, способны вызвать серьезную интоксикацию.

Картофель
Фото: pixabay.com by Der_Mentor is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Картофель

В процессе вегетационного старения концентрация защитных ядов растения достигает критических отметок, превращая продукт в опасный химический коктейль.

Специалист подчеркивает, что максимальная концентрация гликалкалоидов наблюдается в зонах активного роста — "глазках" и молодых побегах. Как сообщается на сайте NewsInfo.Ru, по мере хранения корнеплод не только теряет запасы аскорбиновой кислоты, но и становится уязвимым для невидимых глазу микотоксинов.

По словам Дюваль, даже частичное удаление подпорченных участков не гарантирует безопасности, так как грибковые инфекции, такие как фитофтороз или парша, пронизывают структуру овоща целиком.

"Чем дольше лежит картофель, тем больше в нем накапливается такое токсическое вещество, как солонин. Это гликалкалоид, он в больших концентрациях вызывает пищевое отравление. Особенно можем это увидеть, если видим зеленые части на картофеле. Когда урожай только собирают, его самое минимальное количество. Чем дольше картошка лежит, хранится, тем больше возрастает концентрация", — отметила Дюваль.

"Употребление продуктов с признаками порчи недопустимо, даже если вы срезали плесень с поверхности, ведь токсины уже распространились по всей толще продукта. В случае со старым картофелем нагрузка на печень и систему детоксикации возрастает кратно, что может спровоцировать сбои в работе всего ЖКТ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о хранении и безопасности картофеля

Можно ли употреблять в пищу позеленевший картофель?

Нет, зеленый цвет свидетельствует о высоком содержании солонина, который не разрушается полностью даже при термической обработке и может вызвать боли в животе, тошноту и диарею.

Помогает ли обрезка ростков сделать старый картофель безопасным?

Обрезка лишь частично снижает уровень токсинов, но если клубень уже сморщился и пророс, концентрация яда во всей мякоти остается высокой, поэтому такой продукт лучше утилизировать.

Как грибковые заболевания картофеля влияют на здоровье?

Микотоксины, выделяемые грибками, крайне агрессивны; они могут накапливаться в организме и негативно влиять на микрофлору кишечника, вызывая длительный биологический дисбаланс.

Сохраняются ли витамины в картофеле прошлого урожая?

К весне картофель практически полностью теряет витамин С и другие антиоксиданты, становясь преимущественно источником крахмала и потенциально вредных нитратов.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Садоводство, цветоводство
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Евросоюз
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Мир. Новости мира
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Популярное
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю

Рассекреченные документы советских экспедиций 1960-х годов проливают свет на необычные физические аномалии и технологические находки под плато Гиза в Египте.

Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Последние материалы
Газ важнее лозунгов: как венгерский прагматизм побеждает директивы Брюсселя
Попытка номер два: США и Иран могут вернуться за стол переговоров вопреки морской блокаде
Опубликованы данные о пострадавших мирных жителях Донбасса за 12 лет
От воя до восторга: как правильно настроить собаку на предстоящее совместное путешествие
Время ускользает быстрее с каждым годом: большинство людей сами запускают этот процесс
Авиакомпании бьют в набат: запасов керосина в Европе хватит всего на три недели
За рулём с ложным чувством безопасности: эти автоаксессуары угрожают вашей жизни
Справедливость в один клик: в России могут узаконить автоматический возврат переплат по ЖКХ
Рост числа кредитов в России связан с дроблением займов на малые суммы, утверждают аналитики
Автомобили дорожают без остановки: механизм роста цен уже не остановить
