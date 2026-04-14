Стремительное накопление солонина: картофель с зелеными участками становится токсичным

Длительное хранение картофеля превращает привычный корнеплод в источник скрытой биологической угрозы из-за накопления токсичного алкалоида солонина. Диетолог Анжелика Дюваль предупреждает, что старые клубни, особенно проросшие или имеющие зеленоватый оттенок кожицы, способны вызвать серьезную интоксикацию.

В процессе вегетационного старения концентрация защитных ядов растения достигает критических отметок, превращая продукт в опасный химический коктейль.

Специалист подчеркивает, что максимальная концентрация гликалкалоидов наблюдается в зонах активного роста — "глазках" и молодых побегах. По мере хранения корнеплод не только теряет запасы аскорбиновой кислоты, но и становится уязвимым для невидимых глазу микотоксинов.

По словам Дюваль, даже частичное удаление подпорченных участков не гарантирует безопасности, так как грибковые инфекции, такие как фитофтороз или парша, пронизывают структуру овоща целиком.

"Чем дольше лежит картофель, тем больше в нем накапливается такое токсическое вещество, как солонин. Это гликалкалоид, он в больших концентрациях вызывает пищевое отравление. Особенно можем это увидеть, если видим зеленые части на картофеле. Когда урожай только собирают, его самое минимальное количество. Чем дольше картошка лежит, хранится, тем больше возрастает концентрация", — отметила Дюваль.

"Употребление продуктов с признаками порчи недопустимо, даже если вы срезали плесень с поверхности, ведь токсины уже распространились по всей толще продукта. В случае со старым картофелем нагрузка на печень и систему детоксикации возрастает кратно, что может спровоцировать сбои в работе всего ЖКТ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о хранении и безопасности картофеля

Можно ли употреблять в пищу позеленевший картофель?

Нет, зеленый цвет свидетельствует о высоком содержании солонина, который не разрушается полностью даже при термической обработке и может вызвать боли в животе, тошноту и диарею.

Помогает ли обрезка ростков сделать старый картофель безопасным?

Обрезка лишь частично снижает уровень токсинов, но если клубень уже сморщился и пророс, концентрация яда во всей мякоти остается высокой, поэтому такой продукт лучше утилизировать.

Как грибковые заболевания картофеля влияют на здоровье?

Микотоксины, выделяемые грибками, крайне агрессивны; они могут накапливаться в организме и негативно влиять на микрофлору кишечника, вызывая длительный биологический дисбаланс.

Сохраняются ли витамины в картофеле прошлого урожая?

К весне картофель практически полностью теряет витамин С и другие антиоксиданты, становясь преимущественно источником крахмала и потенциально вредных нитратов.

