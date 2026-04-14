Кандидат психологических наук Александр Пузырев объяснил природу адреналиновой зависимости

Адреналиновая зависимость формируется на базе деструктивного стремления к сверхмощным эмоциональным стимулам, что требует обязательной коррекции привычного поведения или глубинной трансформации мироощущения.
Кандидат психологических наук Александр Пузырев поясняет, что подобная тяга к острым ощущениям неизбежно ведет к истощению внутренних ресурсов организма. Поиск экстремальных переживаний становится своего рода допингом, без которого повседневная реальность кажется серой и лишенной смысла.
Для преодоления патологической привязанности специалисты выделяют два ключевых вектора: долгосрочную работу с ментальными установками либо оперативное замещение опасных привычек более экологичными аналогами.
Как сообщает издание NewsInfo.Ru со ссылкой на психолога, краткосрочный эффект часто достигается через перенос фокуса внимания на социально одобряемые формы активности, такие как творчество или физический труд. Однако без осознанного желания пациента направить энергию в созидательное русло любые внешние воздействия окажутся лишь временной мерой.
"Если прямо зависимость, это только поменять предмет зависимости, либо поменять мировоззрение человека, если он захочет. Каким-то образом поговорить с человеком или сходить с ним к психологу, чтобы тот его переучил на зависимость другого характера. Например, испытывать удовольствие от работы на даче. Или перевести его зависимость от алкоголя, например, на написание книг", — подчеркнул в интервью Пузырев.
Одна из стратегий спасения заключается в полной смене объекта фиксации, если человек готов к диалогу.
"Адреналиновая жажда часто маскирует неспособность справляться с рутиной, однако важно помнить, что любые подавленные эмоции рано или поздно потребуют выхода, и задача психолога — сделать этот процесс контролируемым", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.
Это состояние, при котором человек испытывает потребность в регулярных стрессовых ситуациях для получения мощного эмоционального отклика и чувства оживления.
Самостоятельная коррекция возможна через осознанное внедрение новых хобби, но при глубокой фиксации требуется работа с психологом для изменения базовых жизненных сценариев.
Метод замещения считается промежуточным: он минимизирует риски для жизни, но не решает коренную проблему необходимости во внешних стимулах для внутренней гармонии.
Основными признаками являются постоянный поиск риска, раздражительность в спокойной обстановке и ощущение, что жизнь потеряла краски без экстремальных событий.
Рассекреченные документы советских экспедиций 1960-х годов проливают свет на необычные физические аномалии и технологические находки под плато Гиза в Египте.