Кандидат психологических наук Александр Пузырев объяснил природу адреналиновой зависимости

Адреналиновая зависимость формируется на базе деструктивного стремления к сверхмощным эмоциональным стимулам, что требует обязательной коррекции привычного поведения или глубинной трансформации мироощущения.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Novikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мотокросс - 1

Кандидат психологических наук Александр Пузырев поясняет, что подобная тяга к острым ощущениям неизбежно ведет к истощению внутренних ресурсов организма. Поиск экстремальных переживаний становится своего рода допингом, без которого повседневная реальность кажется серой и лишенной смысла.

Для преодоления патологической привязанности специалисты выделяют два ключевых вектора: долгосрочную работу с ментальными установками либо оперативное замещение опасных привычек более экологичными аналогами.

Как сообщает издание NewsInfo.Ru со ссылкой на психолога, краткосрочный эффект часто достигается через перенос фокуса внимания на социально одобряемые формы активности, такие как творчество или физический труд. Однако без осознанного желания пациента направить энергию в созидательное русло любые внешние воздействия окажутся лишь временной мерой.

"Если прямо зависимость, это только поменять предмет зависимости, либо поменять мировоззрение человека, если он захочет. Каким-то образом поговорить с человеком или сходить с ним к психологу, чтобы тот его переучил на зависимость другого характера. Например, испытывать удовольствие от работы на даче. Или перевести его зависимость от алкоголя, например, на написание книг", — подчеркнул в интервью Пузырев.

Одна из стратегий спасения заключается в полной смене объекта фиксации, если человек готов к диалогу.

"Адреналиновая жажда часто маскирует неспособность справляться с рутиной, однако важно помнить, что любые подавленные эмоции рано или поздно потребуют выхода, и задача психолога — сделать этот процесс контролируемым", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы об адреналиновой зависимости

Что такое адреналиновая зависимость простыми словами?

Это состояние, при котором человек испытывает потребность в регулярных стрессовых ситуациях для получения мощного эмоционального отклика и чувства оживления.

Можно ли избавиться от зависимости самостоятельно?

Самостоятельная коррекция возможна через осознанное внедрение новых хобби, но при глубокой фиксации требуется работа с психологом для изменения базовых жизненных сценариев.

Почему опасно замещение одной зависимости другой?

Метод замещения считается промежуточным: он минимизирует риски для жизни, но не решает коренную проблему необходимости во внешних стимулах для внутренней гармонии.

Как понять, что у близкого человека есть такая проблема?

Основными признаками являются постоянный поиск риска, раздражительность в спокойной обстановке и ощущение, что жизнь потеряла краски без экстремальных событий.

