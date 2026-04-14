Время ускользает быстрее с каждым годом: большинство людей сами запускают этот процесс

Здоровье

С возрастом у многих возникает ощущение, что время идет быстрее, поскольку увеличивается количество задач и повседневной нагрузки, из-за чего человек постоянно сосредоточен на делах и перестает замечать само течение времени. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Медитация
Фото: www.pexels.com by Mikael Blomkvist is licensed under Бесплатное использование
Медитация

Ранее исследователь Марк Виттманн из Института пограничных областей психологии и психического здоровья пришел к выводу, что ощущение ускорения времени с возрастом связано не с самим течением времени, а с особенностями работы памяти и восприятия. Его работа опубликована в журнале Memory & Cognition.

Леонова отметила, что изменение восприятия времени связано не только с возрастом, но и с образом жизни, при котором внимание постоянно занято задачами и обязанностями. В таких условиях человек перестает фиксироваться на отдельных моментах и не ощущает длительность происходящего. Это формирует ощущение, что дни сливаются друг с другом.

"С возрастом ощущение быстрого течения времени — это достаточно обычное явление, потому что мы загружены большим количеством задач. Дети живут по расписанию, которое задают родители, и воспринимают время иначе. Взрослые же сами распоряжаются своим временем и пытаются уместить в него как можно больше дел. Из-за этого они перестают замечать, как это время проходит, потому что постоянно заняты и сосредоточены на задачах. В итоге возникает ощущение, что время просто пролетает", — объяснила она.

Психолог указала, что замедлить субъективное восприятие времени можно за счет осознанности и умения переключаться. Важную роль играет способность останавливаться и фиксировать внимание на происходящем. Практики, направленные на концентрацию и проживание момента, помогают изменить ощущение времени.

"Если человек начинает обращать внимание на то, что он делает и как он это делает, время может ощущаться иначе. Есть люди, которые специально выделяют время на медитацию или просто на остановку и созерцание. Они не живут в постоянном потоке дел, а сами регулируют ритм — когда ускоряться, а когда замедляться. В таком режиме жизнь не пролетает мимо, а проживается более осознанно. Тогда и ощущение времени становится другим", — подчеркнула специалист.

Она добавила, что важным элементом является наличие в жизни не только обязанностей, но и занятий, приносящих удовольствие. Постоянная концентрация на работе и задачах без отдыха приводит к накоплению усталости. Это отражается как на самочувствии, так и на восприятии жизни в целом.

"Очень важно, чтобы в жизни было хобби, которое действительно увлекает и приносит удовольствие. Если человек занят только задачами и обязанностями, он перестает чувствовать, что живет не только ради долга, но и ради радости. Должен быть баланс между напряжением и расслаблением, потому что без восстановления организм начинает работать на износ. Это может привести к усталости, проблемам со здоровьем и ощущению, что жизнь проходит мимо. Человеку важно чувствовать радость, иначе теряется сам смысл того, что он делает", — заключила Леонова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
