Простое правило 20-20-20 поможет при подергивании глаз — рекомендации от доктора Шиловой

Тик в области глаз в большинстве клинических случаев не представляет прямой угрозы и выступает индикатором переутомления нервных путей. Офтальмохирург, доктор медицинских наук Татьяна Шилова детально разобрала природу этого явления, известного как доброкачественная миокимия век.

Человек в красными глазами

Интересно, что кратковременные непроизвольные сокращения мышечных волокон чаще локализуются в зоне нижнего века и обычно проходят без медикаментозного вмешательства, не влияя на остроту зрения.

Развитие мышечного спазма провоцируется нарушением передачи нервно-мышечных импульсов из-за перевозбуждения определенных зон. Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на Татьяну Шилову, катализаторами процесса становятся дефицит сна, избыточное потребление кофеина и длительное использование гаджетов.

"Некоторые виды подергивания глаз и верхнего века являются очень распространенными. Это непроизвольные, локальные, быстро проходящие сокращения мышечных волокон круговой мышцы глаза. Чаще всего страдает нижнее веко одного глаза, реже верхнее. С клинической точки зрения, миокимия это сигнал организма о том, что нервно-мышечная передача импульсов в этой зоне перевозбуждена", — отметила Шилова.

Для купирования симптома специалисты рекомендуют использовать эргономическое правило "20-20-20": каждые 20 минут следует переводить взгляд на удаленные объекты. Однако хроническая перегрузка нервной системы может потребовать более глубокого анализа образа жизни и восполнения дефицита микроэлементов.

"Постоянное отсутствие полноценного отдыха крайне негативно влияет на когнитивные функции и физическое состояние, так как нервная система на пределе просто перестает адекватно регулировать тонус мелких мышц", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о миокимии век

Когда стоит беспокоиться при тике глаза?

Если сокращения длятся более трех недель, сопровождаются полным смыканием век или распространяются на щеку и угол рта.

Как быстро снять напряжение с глаз?

Рекомендуется сделать теплый компресс и выполнить упражнение на фокусировку взгляда вдаль в течение двадцати секунд.

Может ли кофе вызывать подергивание глаза?

Да, избыток кофеина повышает общую реактивность нервной системы, что ведет к микросокращениям круговой мышцы.

Связано ли это с серьезными болезнями?

В редких случаях длительный тик может сигнализировать о неврологических патологиях, требующих инъекций ботулотоксина.

Читайте также