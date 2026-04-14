Эндокринолог Диана Генварская: смена обстановки не помогает восстановиться от усталости и стресса

Полноценное восстановление сил в период отпуска возможно без поездок в далекие страны, если вовремя распознать истинные причины переутомления.

Фото: NewsInfo.Ru by Илья Шеховцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Внутреннее напряжение и самокритика

Психотерапевт и эндокринолог Диана Генварская утверждает, что желание сменить обстановку часто маскирует глубокое биохимическое истощение организма, которое не исчезает после перелета. Когда внутренние ресурсы на нуле, обычное путешествие может стать дополнительным стрессом, принося лишь временное облегчение вместо долгожданного прилива энергии.

Многие ошибочно полагают, что отдых — это исключительно внешние впечатления, однако состояние бодрости напрямую зависит от стабильности метаболических процессов.

"Наше ощущение, желание отдыха, связано не с тем, что порой нам нужен отдых, а из-за того, что истощен организм, биохимически истощен. Если биохимию наладить, то порой отдых никакой не надо, полно сил, энергии и хочется действовать", — пояснила Генварская.

эксперт советует сначала стабилизировать повседневную жизнь и только потом планировать поездки, чтобы возвращаться в сбалансированное пространство. Нередко усталость сбивает с ног именно из-за гормональных сбоев, которые требуют медицинского контроля, а не смены часовых поясов.

"Вы приедете и столкнетесь с тем же самым самим собой, с обстоятельствами жизни, которые вас исчерпают еще больше, чем до отдыха. Поэтому лучше остаться на месте, наладить свою жизнь, чтобы не хотелось отдыха. Потом ездить отдыхать, приезжать в чудесное сбалансированное пространство к сбалансированному самому себе", — подчеркнула Генварская.

Врачи рекомендуют обратить внимание на скрытые маркеры перенапряжения, ведь иногда даже хронический стресс разрушает зубы, сигнализируя о критическом уровне нагрузки.

"Важно понимать, что без устранения дефицитов микроэлементов и коррекции работы эндокринной системы домашний отпуск превратится в простую летаргию перед телевизором", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

По ее мнению, для качественной перезагрузки стоит пройти обследование у профильных специалистов: эндокринолога или психотерапевта.

Ответы на популярные вопросы о домашнем отдыхе

Можно ли выспаться за неделю домашнего отпуска?

Да, если соблюдать гигиену сна, однако при глубоком истощении одного сна может быть недостаточно без коррекции биохимии.

Почему после отпуска усталость возвращается быстро?

Это происходит, если не изменены условия жизни и не устранены внутренние причины нехватки энергии.

Какие врачи помогают при хронической усталости?

Помощь могут оказать эндокринолог, психотерапевт, а также специалисты по метаболическому здоровью.

Всегда ли нужна смена обстановки для отдыха?

Нет, при физическом истощении покой в привычной среде зачастую эффективнее активных путешествий.

