Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Павел Трахтман: новая технология перепрограммирования иммунитета требует индивидуального подхода

Здоровье

Современная медицина вплотную приблизилась к возможности фундаментальной коррекции защитных систем организма. Экспериментальная клеточная терапия, направленная на "перепрограммирование" иммунитета, продемонстрировала впечатляющие результаты: пациентке с тремя тяжелыми аутоиммунными патологиями удалось достичь полной ремиссии.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эпигенетические исследования иммунитета

Этот случай подтверждает, что персонализированная медицина способна справляться с болезнями, которые ранее считались неизлечимыми, за счет точечной настройки лимфоцитов.

Заведующий отделением трансфузиологии ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Павел Трахтман в интервью NewsInfo.Ru пояснил, что технология пока остается крайне ресурсозатратной и сложной в исполнении.

Специалист уточнил, что мировая наука активно движется в этом направлении, и на текущий момент зарегистрировано более шестидесяти международных исследований.

Как сообщает NewsInfo.Ru со ссылкой на гематолога, метод подразумевает создание индивидуального биопрепарата для каждого конкретного случая, что исключает массовое производство на данном этапе. Особое внимание врачи уделяют рискам, связанным с агрессивным вмешательством в биологические процессы.

"Изготовление такого препарата клеточного, оно абсолютно индивидуально. Для каждого больного нужно запускать процесс по выпуску препарата. К сожалению, на сегодняшний день тот вид терапии сопровождается довольно тяжелыми осложнениями", — подчеркнул Трахтман.

Несмотря на побочные эффекты, эксперт видит огромный потенциал в развитии иммунотерапии, предсказывая существенное снижение стоимости таких процедур в ближайшую пятилетку.

"Подобные технологии фактически обучают организм распознавать "ошибки" в собственной защите, что критически важно для борьбы с системными сбоями. Однако важно помнить, что базовый иммунитет требует постоянной поддержки традиционными методами профилактики, пока инновационные решения проходят стадию клинической апробации", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Ответы на популярные вопросы о перепрограммировании иммунитета

Что такое "перезапуск" иммунной системы простыми словами?

Это процесс модификации собственных клеток крови пациента в лаборатории, после чего они возвращаются в организм и начинают уничтожать патологические клетки, не затрагивая здоровые ткани.

Почему эта терапия стоит так дорого?

Высокая цена обусловлена необходимостью создания персонализированного препарата для каждого больного, использованием высокотехнологичного оборудования и участием узкопрофильных биологов и трансфузиологов.

Какие риски существуют при таком лечении?

К основным осложнениям относятся цитокиновый шторм и токсические реакции, возникающие из-за бурного ответа обновленной иммунной системы на введенный биоматериал.

Когда метод станет доступен массово?

По прогнозам специалистов, масштабирование технологии и снижение её стоимости ожидается в течение ближайших 5 лет по мере накопления успешной статистики и оптимизации производства.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
Красота и стиль
Киев рано радуется: новый лидер Венгрии отказал ВСУ в оружии и выбрал российский газ
Мир. Новости мира
Популярное
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок

Трамп посягнул на сакральность Папы Римского, что может дорого ему обойтись Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.