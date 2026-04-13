Нагрузка выбрана неправильно — и тренировка впустую: проверьте всего два показателя

Правильность нагрузки при силовых тренировках определяется количеством повторений, которые удается выполнить с сохранением техники: если получается сделать больше 8–12 без потери качества, нагрузку стоит увеличить, если меньше 5 — снизить. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев.

Эксперт объяснил, что при силовых тренировках ключевым ориентиром является качество выполнения упражнений и диапазон повторений. Он отметил, что важно не просто довести подход до конца, а сохранять правильную технику на протяжении всего выполнения. Именно по этому показателю можно понять, насколько корректно подобрана нагрузка.

"При выполнении силовых упражнений правильная нагрузка позволяет выполнять движения с хорошей техникой примерно от 8 до 12 повторений за один подход. Если удается сделать больше повторений без потери качества, это говорит о том, что нагрузку можно увеличить. Если же не получается выполнить хотя бы 5–8 повторений, значит, вес или интенсивность стоит снизить. Такой диапазон помогает сохранить эффективность тренировки", — отметил Мосалев.

Он добавил, что при кардиотренировках ключевым ориентиром становится частота сердечных сокращений. В зависимости от целей тренировки необходимо работать в определенной пульсовой зоне. Специалист указал, что важно не выходить за установленные пределы, так как это влияет на результат.

"Если мы говорим про кардиотренировки, то здесь важно следить за пульсом и работать в определенной пульсовой зоне в зависимости от задач тренировки. Нужно контролировать, чтобы частота сердечных сокращений оставалась в нужном диапазоне. Если пульс выходит выше заданных значений, нагрузку стоит снизить — например, замедлить темп. Если же пульс не достигает необходимого уровня, нагрузку, наоборот, нужно увеличить — ускориться или изменить угол наклона", — подчеркнул специалист.

По его словам, на кардиотренажерах предусмотрены встроенные датчики, которые считывают показатели при контакте с руками, однако они дают лишь приблизительные значения. Более удобным вариантом являются фитнес-браслеты и часы, которые позволяют отслеживать частоту сердечных сокращений в процессе тренировки. При этом наиболее точные данные обеспечивают нагрудные датчики, подключающиеся по Bluetooth и передающие показатели напрямую на тренажер.