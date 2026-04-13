Гормоны, управляющие мозгом: сбой в одном органе бьет по памяти и реакции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

Нарушения работы щитовидной железы могут не только влиять на общее самочувствие, но и заметно отражаться на мышлении, концентрации и скорости реакции — от вялости и заторможенности до раздражительности и бессонницы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Щитовидная железа
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Щитовидная железа

Специалист объяснил, что гормоны щитовидной железы напрямую регулируют скорость обменных процессов в организме, от которых зависит и работа мозга. При снижении их уровня развивается гипотиреоз, при котором эти процессы замедляются. Это отражается на функционировании нервной системы и когнитивных процессах.

"При снижении функции щитовидной железы, то есть при гипотиреозе, замедляется скорость обмена веществ. В результате человек может становиться более вялым, заторможенным, снижается скорость реакции. Обычно это не так ярко проявляется, но при выраженных нарушениях может быть заметно. Также могут появляться отечность и общее снижение активности", — отметил Барсуков.

Он указал, что при повышенной функции щитовидной железы состояние организма меняется противоположным образом. Усиливаются обменные процессы, что влияет на эмоциональный фон и поведение. Врач подчеркнул, что на этом фоне могут возникать повышенная раздражительность и нестабильность состояния.

"При повышенной функции щитовидной железы, при гипертиреозе, обмен веществ ускоряется. Человек становится более раздражительным, эмоционально нестабильным, может появляться учащенное сердцебиение. Иногда реакции становятся быстрее, но это не является нормой, потому что состояние сопровождается внутренним напряжением. Часто возникают бессонница и повышенная возбудимость", — подчеркнул врач.

Эндокринолог добавил, что поддерживать нормальную функцию щитовидной железы во многом помогает питание. Ключевую роль играет достаточное поступление йода в организм. При этом прием специальных препаратов требуется не всем и назначается только определенным группам. В повседневной жизни достаточно придерживаться базовых рекомендаций.

"Для нормальной работы щитовидной железы важно получать достаточное количество йода. Поэтому в повседневной жизни рекомендуется использовать йодированную соль и по возможности включать в рацион морепродукты. Специальные препараты йода назначаются, как правило, детям, беременным и отдельным группам пациентов. Всем подряд принимать такие препараты постоянно не требуется", — заключил Барсуков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.