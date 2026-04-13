Улыбка не всегда про радость: как перестать прятаться за маской весельчака и стать собой

Стремление переводить любые разговоры в шутку и уходить от серьезных тем может говорить о внутренней неуверенности, страхе столкнуться с реальностью и попытке скрыть переживания, из-за чего человек избегает решения проблем и формирует искаженную модель поведения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Психолог объяснила, что такая модель поведения формируется как способ психологической защиты. Человек с ее помощью уходит от неприятных переживаний и старается не задумываться о том, что его беспокоит. Со временем это закрепляется и становится привычным способом реагирования. В результате серьезные темы игнорируются, а проблемы остаются без решения.

"Человек прячется за шутками от настоящей жизни и таким образом уходит от своих страхов. В итоге ни одна проблема не решается, потому что все переводится в несерьезную плоскость. Окружающие тоже начинают воспринимать его соответствующе, как шута, и он сам закрепляется в этой роли. Но за этой маской всегда скрывается боль и невозможность принять ни себя, ни реальность такой, какая она есть. Это бессознательная защитная надстройка, которая создает иллюзию безопасности", — отметила Абравитова.

Она добавила, что подобная модель поведения часто сопровождается неуверенностью в себе и ощущением непринятия со стороны окружающих. В некоторых случаях человек начинает постоянно смеяться или говорить через смех, что также является проявлением внутреннего напряжения. Специалист указала, что такая стратегия закрепляется как единственный способ взаимодействия с людьми.

"Есть люди, которые постоянно улыбаются, хихикают или смеются, независимо от того, о чем говорят. Это тоже проявление неуверенности и ощущения, что их не принимают всерьез. В какой-то момент человек решает, что только через такую форму общения он может быть понят и принят. Но юмор хорош, когда он уместен, а не становится единственным способом существования. В крайних случаях это может доходить до искаженного мышления, когда человек буквально воспринимает мир только через призму шуток", — подчеркнула специалист.

Психолог отметила, что причины формирования такой привычки могут быть разными, однако чаще всего они уходят в детство. По ее словам, это может быть как длительное пребывание в среде, где человека не воспринимали всерьез, так и отдельные травмирующие ситуации. В результате формируется устойчивая модель поведения, которая переносится во взрослую жизнь.

"Неуверенность в себе не возникает на пустом месте. Чаще всего человек либо долго живет в среде, где его не воспринимают всерьез, либо переживает какую-то сильную травмирующую ситуацию. Но в большинстве случаев это идет из семьи, из детского опыта, где формируется отношение к себе и к миру. Такие установки не появляются случайно, у них всегда есть причины", — указала Абравитова.

Она также рассказала, что первым шагом к изменению поведения является осознание собственной стратегии и ее последствий. По ее словам, важно понять, какую роль играют постоянные шутки и помогают ли они в жизни или, наоборот, мешают развитию. Специалист отметила, что при осознанном подходе человек может постепенно менять привычную модель поведения.

"Сначала нужно осознать, что человек действительно живет в этой стратегии, и понять, какую роль она играет в его жизни. Если становится очевидно, что это тормозит развитие и не позволяет раскрыться, он начинает сознательно менять свое поведение. Можно поставить себе задачу на день не уходить в шутки и отслеживать свое поведение. Когда это делается осознанно, изменения начинают происходить довольно быстро, и становится заметно, что новая модель работает эффективнее", — заключила психолог.