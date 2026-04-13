Одна ошибка за столом перегружает весь организм: желудок и кишечник не справляются

Слишком быстрый прием пищи нарушает поэтапную работу пищеварительной системы, мешает своевременно почувствовать насыщение и может привести к воспалению кишечника и интоксикации организма. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Фото: www.freepik.com by pressfoto is licensed under Free More info
Бизнес-ланч

Соломатина пояснила, что процесс пищеварения запускается еще до попадания еды в рот. Когда человек чувствует запах пищи или даже видит аппетитную картинку, мозг начинает вырабатывать дофамин. В этот момент выделяется слюна, готовится микробиом, организм настраивается на прием пищи. Если человек ест быстро, он пропускает этот важный этап и лишает себя не только удовольствия, но и правильной подготовки к перевариванию.

"Когда мы едим, сначала важно почувствовать запах пищи и предвкушение — в этот момент мозг уже запускает необходимые процессы, вырабатывается дофамин, появляется слюна и организм начинает готовиться к приему пищи. Микробиом также заранее включается в работу. Человек во многом получает удовольствие именно от этого этапа, а не только от самой еды. Но если есть быстро, сначала просто заполняется желудок, а сигнал о насыщении, связанный с повышением глюкозы в крови, приходит только примерно через 20 минут", — сказала диетолог.

Специалист подчеркнула, что ключевую роль в пищеварении играет тщательное пережевывание пищи, поскольку именно на этом этапе запускается первичная обработка и распределение нагрузки между органами. Она отметила, что разные типы продуктов требуют разного подхода: мягкая пища усваивается быстрее, а твердая нуждается в более длительной подготовке.

"Как только пища попадает в ротовую полость, сразу включается система сигналов, и начинается выработка ферментов. Например, для углеводов уже во рту работает амилаза. Твердую пищу, такую как мясо, необходимо тщательно пережевывать, чтобы она поступала дальше подготовленной. Если этого не происходит, желудку и другим органам становится значительно сложнее справляться с перевариванием. Мы не можем просто быстро проглотить еду, потому что каждый этап должен отработать последовательно", — отметила Соломатина.

Она обратила внимание, что стресс может серьезно нарушать этот процесс и фактически блокировать нормальное пищеварение. В таком состоянии снижается выработка слюны, возникают спазмы, а работа ферментов и желудочного сока ухудшается. Врач указала, что организм в момент напряжения переключается на защитные реакции, поэтому переваривание отходит на второй план.

"Когда человек находится в стрессе, организм не настроен на переваривание пищи. Уменьшается количество слюны, нарушается выделение желудочного сока и ферментов, возникают спазмы. В таком состоянии еда поступает дальше неподготовленной, и иммунная система может воспринимать ее как чужеродный элемент. В ответ запускается воспалительная реакция, которая затрагивает не только содержимое кишечника, но и его ткани. Это может приводить к повреждениям и общей интоксикации организма", — подчеркнула специалист.

Диетолог добавила, что после приема пищи организму необходимо время на восстановление и перераспределение ресурсов. В этот период активизируется система отдыха, а кровообращение направляется к органам пищеварения. Она указала, что резкое возвращение к активности мешает этому процессу и ухудшает усвоение питательных веществ.

"После приема пищи организму необходимо состояние покоя, при котором включается система отдыха и восстановления. В этот момент ресурсы направляются на переваривание. В среднем сам прием пищи может занимать 30–40 минут и больше, а в целом на обед лучше закладывать около часа, чтобы не спешить и дать организму пройти все этапы. Если сразу после еды человек начинает торопиться, этот процесс нарушается, поэтому важно спокойно завершить трапезу и немного отдохнуть", — заключила Соломатина.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
