Диана Генварская рассказала о роли агрессии как защитной реакции в условиях стресса

Здоровье

Злость и агрессивное поведение становятся серьезной социальной проблемой, когда естественные защитные механизмы психики трансформируются в деструктивную силу, разрушающую личные отношения и карьеру.

Раздражительность в жизни
Раздражительность в жизни

Психотерапевт и эндокринолог Диана Генварская отмечает, что в нормальных условиях эти эмоции призваны оберегать значимые для человека ценности. Однако под воздействием хронического стресса фокус внимания смещается, и вместо созидательной защиты ресурсов личность начинает проявлять враждебность к окружающему миру.

Разрушительный этап наступает, когда интенсивные чувства начинают мешать повседневной рутине и контактам в обществе. Как сообщается на сайте MoneyTimes, специалист также относит к пагубным проявлениям скрытой агрессии различные формы зависимостей, включая бесконтрольное потребление сахара, табака и алкоголя.

По словам Генварской, это происходит из-за общего истощения и отсутствия жизненного баланса, когда накопленное напряжение требует немедленного выхода через суррогатные удовольствия или конфликтные ситуации.

Особую роль агрессия играет в вопросе отстаивания личного пространства, становясь последним аргументом в защите границ.

"Злость и агрессия это не всегда признак позитивного сбалансированного состояния. Когда мы защищаем свое собственное личное пространство, личные границы, если по-другому не получается, включаем злость и агрессию, чтобы хоть как-то отстоять свое личное пространство и личные границы. Это уже крайний вариант, который граничит с агрессией", — объяснила Генварская.

Подобные вспышки часто свидетельствуют о том, что организм ломается под стрессом, лишая человека возможности использовать более мягкие и конструктивные методы коммуникации.

"Важно понимать, что неконтролируемая ярость часто имеет под собой биохимическую основу, связанную с гормональным дисбалансом. Когда человек находится в состоянии перманентной защиты, высокий уровень кортизола не только провоцирует кортизоловый живот, но и истощает нервную систему, делая любую мелочь триггером для взрыва", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о природе агрессии

Почему злость считается защитной реакцией?

Биологически злость мобилизует ресурсы организма для противодействия угрозе. Это эволюционный механизм, помогающий индивиду защищать свою территорию, потомство и физическую целостность в моменты опасности.

Как понять, что агрессия стала разрушительной?

Главным признаком является негативное влияние на качество жизни: появление проблем на работе, разрыв связей с близкими и переход к физическому насилию или саморазрушающему поведению, такому как зависимости.

Может ли агрессия проявляться физически через болезни?

Да, подавленный гнев и нервное перенапряжение часто провоцируют психосоматические расстройства. Например, чрезмерное сжатие челюстей от злости приводит к тому, что страдает здоровье зубов из-за развития бруксизма.

Является ли злость признаком психического расстройства?

Сама по себе злость — это базовая эмоция. Однако если она становится неадекватной ситуации и неуправляемой, это может указывать на эмоциональное выгорание, дефицит микроэлементов или глубокий психологический кризис.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
