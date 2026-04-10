Коварство бессимптомной болезни: медики рассказали, как взять под контроль состояние сосудов

Атеросклероз представляет собой скрытую угрозу, которая годами прогрессирует без видимых клинических проявлений. Как пояснил академик РАМН Юрий Беленков, заболевание часто диагностируют лишь на этапе критических осложнений, когда патологический процесс затронул жизненно важные артерии. Специфика недуга заключается в отсутствии болевых рецепторов непосредственно в сосудистой стенке, что делает раннюю стадию формирования бляшек незаметной для пациента.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человеческое сердце

Опасность заключается в том, что первичные симптомы возникают только при серьезном сужении просвета сосудов, провоцируя инсульты или инфаркты.

"Всегда развивается бессимптомно. Сосуды не болят. Болеть начинает только тогда, когда уже есть выраженное проявление атеросклероза. Чаще всего это так называемые атеросклеротические бляшки", — отметил Беленков.

Чтобы не допустить критического состояния, важно своевременно корректировать обмен веществ и следить за показателями липидного профиля. Для эффективного контроля состояния здоровья эксперт рекомендует проходить обследование уже в возрасте 35 лет, особенно при наличии неблагоприятной наследственности.

По словам специалиста, на которого ссылается MoneyTimes.Ru, своевременная диагностика позволяет затормозить деградацию сосудистых стенок. Визит к врачу необходим, если близкие родственники страдали от избыточного веса или высокого давления, поскольку здоровье сердца требует превентивного подхода, а не ситуативного лечения.

"Многие пациенты игнорируют сигналы организма, списывая слабость на внешние факторы, хотя часто за этим стоят сосудистые проблемы. Атеросклероз — это системный процесс, требующий не только медикаментозной поддержки, но и фундаментального пересмотра рациона, включая добавление нутриентов, способных защищать эндотелий", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы об атеросклерозе

Почему атеросклероз называют "тихим убийцей"?

Заболевание десятилетиями протекает бессимптомно, так как сосуды не имеют нервных окончаний, передающих болевой сигнал о росте бляшки до момента полной закупорки.

В каком возрасте нужно начинать проверку сосудов?

Врачи рекомендуют мужчинам и женщинам пройти первый серьезный скрининг в 35 лет, особенно если в семейном анамнезе были случаи ранних инсультов или инфарктов.

Можно ли остановить развитие болезни?

Да, при раннем обнаружении современная медицина позволяет стабилизировать атеросклеротические бляшки и предотвратить их рост через диету и лекарственную терапию.

Как наследственность влияет на риски?

Генетический фактор играет ключевую роль в предрасположенности к высокому уровню холестерина, поэтому детям гипертоников важно следить за сосудами с молодого возраста.

