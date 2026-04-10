Вирус бешенства ведёт лису к человеку: одно простое действие после укуса может спасти жизнь

Отказ от экстренной вакцинации после контакта с бродячим или диким животным неминуемо ведет к летальному исходу, предупреждают специалисты. Вирус бешенства обладает абсолютной летальностью: если специфические симптомы уже проявились, современная медицина оказывается бессильна. Велик риск заражения не только от лесных обитателей, но и в городской черте, где вирус бешенства периодически фиксируют службы ветеринарного надзора.

Травматолог Константин Терновой в деталях описал патогенез заболевания, отметив характерную клиническую картину: боязнь света, обильное слюнотечение и последующую деструкцию спинного мозга. По словам эксперта, на которого ссылается издание NewsInfo.Ru, инкубационный период дает ложное чувство безопасности, однако болезнь развивается стремительно. Особую настороженность должны вызывать лисы и еноты, но даже милый еж на даче может быть переносчиком смертельной инфекции.

"Можно заразиться бешенством и умереть. Начнется светобоязнь, потечет слюна, потом разрушится спинной мозг и наступит смерть. Бешенство не лечится. Это всегда стопроцентный смертельный исход", — отметил Терновой.

"При любом подозрении на контакт со слюной животного счет идет на часы — промывание раны мылом и немедленное обращение в антирабический пункт являются единственным способом спасения жизни", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Доктор Терновой также подверг резкой критике пациентов, которые игнорируют медицинские рекомендации из-за суеверий или неосведомленности. Ранее сообщалось, что в ряде регионов РФ участились случаи отказов от антирабической помощи после нападений потенциально зараженных особей. Травматолог добавил, что инфицирование происходит не мгновенно, однако после проявления симптомов спасти человека невозможно.

Ответы на популярные вопросы о бешенстве

Можно ли вылечить бешенство после появления первых симптомов?

Нет, на сегодняшний день в мире не существует подтвержденных методов лечения бешенства после проявления клинических признаков; исход всегда летальный.

Какие животные чаще всего переносят вирус?

Основными резервуарами инфекции в природе являются лисы, еноты, летучие мыши и крысы, однако заразиться можно и от домашних питомцев без прививок.

Что делать сразу после укуса?

Необходимо тщательно промыть место укуса проточной водой с хозяйственным мылом в течение 10-15 минут и немедленно обратиться в ближайший травмпункт.

Сколько уколов включает современный курс вакцинации?

Миф о "40 уколах в живот" давно в прошлом: современная схема предполагает всего 6 внутримышечных инъекций в плечо, которые делаются по строгому графику.

