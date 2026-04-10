Частое мытье головы долго считали вредным: трихолог развеял главный миф о здоровье волос

Частое мытье головы не вредит волосам — ключевую роль играют состояние кожи головы и правильно подобранный шампунь, а редкое мытье, наоборот, может вызывать зуд, воспаление и обострение кожных заболеваний. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эндокринолог-трихолог, сооснователь Академии Трихологии докторов Ткачева и Баруновой Владислав Ткачев.

Ткачев подчеркнул, что вопрос о вреде частого мытья головы — один из самых устойчивых мифов в трихологии. По его словам, ключевым фактором является не столько частота мытья, сколько состояние кожи головы и характеристики используемого шампуня. При тщательном смывании компоненты шампуня не проникают на уровень волосяного фолликула, а удаляются вместе с частицами жира и грязи.

"Нередко создается впечатление, что от одних шампуней выпадение волос усиливается, а от других снижается. На самом деле волосы, которые выпадают во время мытья, — это уже завершившие цикл, телогеновые волосы. При использовании шампуней с более сильными анионными ПАВ может вымываться немного больше таких волос, чем при мягких средствах. При редком мытье создается иллюзия большего выпадения, потому что за раз смываются накопленные волосы", — отметил он.

Трихолог добавил, что на восприятие выпадения влияет и повседневный уход. В частности, регулярность расчесывания может менять картину — часть волос удаляется заранее или, наоборот, накапливается до мытья. Также возможны ситуации, когда улучшение состояния совпадает со сменой шампуня, что формирует ошибочные выводы.

"Одни люди тщательно расчесывают волосы и вычесывают выпавшие, другие делают это не так активно, и это тоже влияет на то, сколько волос смывается при мытье. Пациенты, которые моют голову редко, раз в 4–7 дней, часто отмечают "усиленное выпадение" в день мытья. При переходе на более частое мытье это выпадение просто распределяется по дням. Бывает и так, что эпизод восстановления совпадает со сменой шампуня, и тогда возникает ощущение, что проблема была именно в нем", — подчеркнул специалист.

Ткачев добавил, что оптимальная частота мытья зависит от типа кожи головы. Универсальных рекомендаций не существует, и ориентироваться следует на индивидуальные особенности. При этом попытки "приучить" кожу к редкому мытью могут привести к обратному эффекту. Важно учитывать и наличие дерматологических заболеваний.

"Если кожа головы жирная, не стоит ее "приучать" к редкому мытью — можно мыть голову через день и даже ежедневно. При нормальной коже обычно достаточно мыть голову 2–3 раза в неделю, при сухой и чувствительной — 1–2 раза. При наличии заболеваний кожи головы, например себорейного дерматита или псориаза, применяются лечебные шампуни с той частотой, которая необходима для лечения, иногда с чередованием с обычными средствами. При этом редкое мытье может приводить к накоплению себума, провоцировать зуд, воспаление и усугублять заболевания", — заключил врач.