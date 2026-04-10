Психолог Зберовский: коллекционирование не вызывает физической зависимости и приносит удовлетворение

Здоровье

Коллекционирование предметов искусства или игрушек не является формой патологической аддикции, поскольку оно не провоцирует физиологического привыкания и соматического дискомфорта при прекращении деятельности. Об этом сообщил доктор культурологии, профессор и психолог Андрей Зберовский.

Фото: Pravda.Ru by Татьяна Ковалева is licensed under publiс domain
Кукла Барби

Поводом для дискуссии послужила новость о Татьяне Тузовой, известной как "русская Барби", которая приобрела четырехэтажный особняк площадью тысячу квадратных метров для размещения своей многотысячной коллекции кукол и создания частного музея.

Специалист пояснил, что в большинстве случаев накопление ценных предметов не соответствует клиническим критериям, по которым определяется зависимость.

Согласно позиции эксперта, настоящая болезнь подразумевает жесткую физическую привязанность к определенным действиям. Как сообщается на сайте MoneyTimes, если человек не может заниматься любимым делом пару дней и при этом ощущает мощный физический упадок, только тогда можно говорить о деструктивном состоянии.

Зберовский подчеркнул, что создание подобных собраний — это способ самореализации и осознанный выбор жизненной стратегии, приносящий ментальное удовлетворение. Профессор отметил, что в случае с "русской Барби" присутствует элемент игры и бизнес-составляющая, где владелец коллекции ассоциирует себя с выбранным образом.

По его мнению, деление коллекционирования на "правильное" или "неправильное" ошибочно, так как любые систематизированные объекты со временем обретают историческую и культурную значимость для общества.

"Зависимость всегда деструктивна и сужает горизонты личности, в то время как коллекционирование, напротив, расширяет кругозор и часто становится фундаментом для сохранения культурного наследия", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о коллекционировании

Является ли коллекционирование психическим расстройством?

Нет, если это хобби не мешает социальной жизни, финансовому благополучию и не вызывает физической тяги, оно считается здоровой формой досуга и самовыражения.

В чем главное отличие хобби от зависимости?

Ключевое отличие заключается в наличии выбора: коллекционер получает удовольствие, но может легко сделать перерыв, тогда как зависимый человек испытывает абстинентный синдром.

Может ли коллекция иметь практическую пользу?

Безусловно, многие частные собрания со временем превращаются в публичные музеи, сохраняя редкие артефакты и предметы быта для будущих поколений.

Существует ли общепринятая мера в коллекционировании?

Меры как таковой нет, критерием нормальности выступает сохранение баланса между увлечением и остальными сферами жизни, такими как работа и семья.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
