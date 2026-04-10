Бьюти-ловушка: когда уходовая косметика становится главной причиной высыпаний и сухости

О том, что косметика не подходит, могут говорить как быстрые реакции вроде жжения, зуда или покраснения, так и изменения, которые проявляются со временем — высыпания, сухость или ухудшение состояния кожи. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт, косметолог Василина Миронова.

Миронова пояснила, что реакции на уходовые средства можно условно разделить на немедленные и отсроченные. К первым относятся симптомы, которые возникают практически сразу — в течение первых суток после нанесения. Речь идет о выраженном дискомфорте, который нельзя игнорировать. В таких случаях кожа прямо сигнализирует о том, что средство ей не подходит.

"Это может быть жжение, сильное покалывание, зуд или отек. Такие симптомы говорят об аллергической реакции или даже химическом ожоге. Косметику в этом случае нужно сразу смыть и принять антигистаминное. Также тревожным признаком является стойкое покраснение, которое не проходит в течение 20-30 минут. И еще один вариант — мгновенные высыпания, например крапивница с зудящими волдырями", — отметила она.

Косметолог добавила, что отсроченные реакции распознать сложнее, так как они проявляются через несколько недель регулярного применения. По ее словам, такие изменения часто игнорируются, поскольку их не всегда связывают с уходом. Однако именно они нередко указывают на системную несовместимость средства с кожей.

"Часто это образование комедонов — белых или черных точек в нетипичных местах, что говорит о том, что средство забивает поры. Также могут появляться болезненные подкожные высыпания, если продукт провоцирует бактериальный рост. Нередко возникает сухость, шелушение и ощущение стянутости — это уже признак повреждения защитного барьера кожи. Либо наоборот — появляется жирная пленка, которая не впитывается, и это значит, что средство просто не подходит по типу кожи", — объяснила специалист.

Эксперт также обратила внимание на менее очевидные изменения, которые могут сигнализировать о проблеме. В частности, речь идет об ухудшении цвета лица или появлении специфических высыпаний. Такие признаки могут говорить о хроническом раздражении или неподходящем составе косметики. Важно не списывать их на внешние факторы, если они совпали с началом использования нового средства.

"Например, кожа может стать более тусклой, приобрести сероватый или желтоватый оттенок. Это может происходить из-за того, что средство плохо смывается или раздражает кожу. Также могут появляться милиумы — мелкие белые угри, которые возникают из-за слишком плотной текстуры или неподходящих компонентов. Все это указывает на то, что средство не подходит и его стоит заменить", — подчеркнула она.

При этом косметолог уточнила, что не каждую реакцию стоит считать негативной. Некоторые эффекты допустимы и связаны с особенностями активных компонентов. Она подчеркнула, что важно различать нормальную реакцию кожи и реальные проблемы. Ориентироваться стоит не только на ощущения, но и на динамику состояния кожи.

"Легкое пощипывание от кислот, например AHA-кислот или салициловой кислоты, в течение одной-двух минут — это нормально, если нет покраснения. Небольшое шелушение на второй неделе от ретинола тоже допустимо, если нет боли и кожа в целом становится лучше. Усиление акне возможно в первую неделю при использовании активных средств, но это не должно длиться дольше 10-14 дней. Если же через две-три недели кожа не становится более гладкой, увлажненной и свежей, значит, средство вам не подходит", — заключила Миронова.