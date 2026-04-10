Весна — время гиперчувствительности: как защитить себя от бытовых химикатов и пыльцы

Многие привычные реакции организма на внешние раздражители ошибочно классифицируются как иммунный сбой, хотя на самом деле являются проявлением гиперчувствительности. Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с NewsInfo.Ru подчеркнула, что важно различать истинную аллергию и непереносимость отдельных веществ.

Традиционно под аллергией понимают немедленные реакции, сопровождающиеся серьезными симптомами, такими как крапивница или отек Квинке, которые требуют оперативного вмешательства. Часто люди жалуются на зуд или чихание при контакте с бытовой химией, парфюмерией или профессиональными красителями, что характерно для парикмахеров и клининговых специалистов.

По словам Ярцевой, в таких случаях механизм иммунитета не задействован, а слизистая оболочка и эпидермис просто реагируют на агрессивную концентрацию химикатов. Подобные состояния особенно часто диагностируются у людей со светлой кожей, рыжими или светлыми волосами, чья природная восприимчивость к токсическим факторам выше нормы.

Данная проблема становится особенно острой в весенний период, когда дорожная пыль и реагенты смешиваются с первыми аллергенами, создавая дополнительную нагрузку на барьерные функции организма. В отличие от токсического раздражения, настоящая реакция на пыльцу запускает сложный каскад выброса гистамина, что кардинально меняет стратегию лечения и профилактики. Определение истинной природы недомогания позволяет избежать лишней медикаментозной нагрузки.

"Разграничение истинной аллергии и псевдореакций критически важно, так как при непереносимости достаточно устранить внешний раздражитель, в то время как системный сбой требует глубокой коррекции иммунного ответа", — отметила в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.

"Самый популярный и известный, когда крапивница, бронхоспазма, отек Квинке — это реакция гиперчувствительности немедленного типа", — констатировала Ярцева.

Ответы на популярные вопросы о псевдоаллергии

Чем отличается псевдоаллергия от настоящей?

При истинной аллергии иммунная система вырабатывает специфические антитела на аллерген, тогда как при псевдоаллергии происходит прямой выброс медиаторов воспаления без участия иммунных механизмов.

Почему на бытовую химию часто возникает раздражение?

Это связано с высокой концентрацией агрессивных веществ и индивидуальной чувствительностью кожи и слизистых, что является токсической реакцией, а не аллергией.

Кто больше всего подвержен гиперчувствительности?

Наиболее уязвимы люди с тонкой, светлой кожей (фототипы I и II), так как их кожный барьер более проницаем для внешних химических раздражителей.

Нужно ли пить антигистаминные при непереносимости?

Препараты могут временно снять симптомы, но основным методом борьбы является исключение контакта с раздражающим фактором, а не блокировка рецепторов гистамина.

