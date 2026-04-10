Трехнедельный курс антибиотиков сопровождается риском дисбактериоза, предупреждают врачи

Длительные курсы антибиотикотерапии способны спровоцировать глубокую трансформацию внутренней экосистемы организма, требуя последующей реабилитации микрофлоры. Кандидат медицинских наук, кардиолог Андрей Кондрахин пояснил, что критическим порогом считается период применения препаратов свыше трех недель. В то время как пятидневный или недельный прием лекарств обычно проходит без фатальных последствий, затяжное лечение неизбежно ведет к формированию стойкого дисбактериоза.
Для эффективного восстановления баланса важно не только наличие полезных культур в препаратах, но и их генетическое разнообразие. Как сообщается на сайте NewsInfo. Ru со ссылкой на рекомендации Кондрахина, оптимальной стратегией станет чередование различных пробиотиков каждые две недели. Такой подход позволяет насытить организм разными штаммами, учитывая индивидуальную реакцию микробиоты на каждый конкретный состав.
Параллельно с аптечными средствами стоит обратить внимание на рацион, обогатив его натуральными ферментированными продуктами.
"Применяя антибиотики, желательно употреблять молочнокислые продукты: ряженку, йогурт, сметану. Там содержатся молочнокислые бактерии, которые позволят минимизировать вред от антибиотиков. Кефирчик свежий", — отметил Кондрахин.
Стоит помнить, что бесконтрольный прием сильных лекарств нередко вызывает резистентность бактерий, превращая обычные микробы в опасных агрессоров.
"При длительной терапии антибиотиками возрастает нагрузка не только на кишечник, но и на сердечно-сосудистую систему, поэтому поддержка метаболизма через качественные пробиотики и диету становится обязательным элементом выздоровления", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
При краткосрочном приеме здоровый организм чаще всего справляется самостоятельно, и острой необходимости в специальных препаратах нет, достаточно легкой коррекции питания.
Специалисты рекомендуют использовать один вид пробиотика в течение 14 дней, после чего менять его на средство с другим набором штаммов для максимального обогащения микробиома.
Наиболее эффективными считаются свежий кефир, натуральный йогурт без добавок, ряженка и сметана, содержащие живые молочнокислые культуры.
Это состояние микробного дисбаланса, которое обычно развивается при длительном (более 21 дня) воздействии антибактериальных препаратов на организм.
