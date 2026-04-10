Интеллектуальный минимализм в дениме: как джинсы стали архитектурным элементом

Здоровье » Красота

Современная мода на деним окончательно берет курс на интеллектуальный минимализм, чистоту линий и выверенные пропорции. Стилист Анна Скороходова подчеркивает, что сегодня джинсы перестали быть просто повседневной базой, превратившись в самостоятельный архитектурный элемент образа. Акцент смещается с избыточной декоративности в сторону качества материала и универсальности кроя, позволяющей легко адаптировать вещь как для деловой встречи, так и для вечернего выхода.

Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under publiс domain
Девушка в укороченных джинсах

"Доминируют прямые и расслабленные формы. Такие джинсы становятся базой гардероба. Они визуально собирают образ и при этом не выглядят нарочито. Это такой своеобразный ответ на общий тренд на интеллектуальную моду, где важен не эффект, а ощущение", — отметила Скороходова.

Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, заниженная посадка постепенно уходит в узконишевый сегмент, уступая место классическим вариантам со средней и высокой талией.

Эксперт выделила растущий интерес к "чистому" дениму: глубоким оттенкам индиго, графитовому и монохромному черному без навязчивых потертостей. Наряду с лаконичными моделями актуальность сохраняют и более выразительные фасоны, такие как бочкообразные брюки, широкие карго с накладными карманами или изделия с имитацией ткани, надетой наизнанку. В то же время узкие скинни и избыточный декор в виде страз и вышивки окончательно закрепились в списке антитрендов.

"Действительно, сегодня мы наблюдаем торжество формы над украшательством, где ключевую роль играет плотность денима и его способность держать силуэт. Отсутствие лишних деталей позволяет джинсам служить дольше, не теряя актуальности через сезон, что полностью отвечает запросу на осознанное потребление", — объяснила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Ответы на популярные вопросы о трендах на деним

Какие модели джинсов сейчас считаются самыми модными?

В лидерах сезона остаются прямые классические модели, широкие трубы, расслабленные фасоны "багги" и джинсы-бочонки, создающие объемный, но структурированный силуэт.

Стоит ли покупать джинсы с низкой посадкой?

Несмотря на кратковременное возвращение эстетики 2000-х, массовым трендом остается высокая и средняя посадка, которая лучше корректирует фигуру и выглядит более статусно.

Актуальны ли рваные джинсы в этом году?

Агрессивно состаренный деним с крупными дырами считается антитрендом. Если вы любите такой стиль, лучше выбирать модели с аккуратными необработанными краями или деликатными потертостями.

Какие цвета денима выбрать для базового гардероба?

Наиболее универсальными и актуальными являются насыщенный темно-синий (индиго), графитовый серый и матовый черный без эффекта выстиранности.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
