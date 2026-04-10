Запретный плод для суставов: когда даже самая полезная еда становится опасной для здоровья

Здоровье

Субпродукты представляют собой ценный биохимический ресурс, способный конкурировать с элитными сортами мяса по содержанию нутриентов. Эти продукты являются концентрированным источником полноценного животного белка, эссенциальных микроэлементов и витаминов, необходимых для поддержания метаболизма. Особую значимость они имеют в диетотерапии состояний, когда низкий гемоглобин провоцирует хроническую усталость и снижение когнитивных функций организма.

Девушка питается здоровой едой

Внутренние органы, такие как печень, сердце и почки, традиционно относят к первой категории субпродуктов из-за их высокой биологической плотности. Как сообщает Общественная служба новостей и доктор медицинских наук Маргарита Королева, по питательным характеристикам они не уступают птице или рыбе. Эксперт подчеркивает, что наличие гемового железа делает их незаменимыми для коррекции состава крови у пациентов с анемией.

"Субпродукты действительно обладают уникальным профилем аминокислот и витаминов группы B, которые критически важны в периоды высокой нагрузки или восстановления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Такая продукция несколько дешевле на нашем рынке, но она не уступает по питательной ценности привычным для нас рыбе, мясу и птице. Что ценного в субпродуктах? Это хороший источник полноценного белка, жирорастворимых витаминов, минеральных веществ, микроэлементов и полисахаридов. Также во всех внутренних органах много гемового железа — это компонент, который в целом поддерживает здоровье любого человека, а для людей с анемией он полезен вдвойне. Я обычно рекомендую пациентам с пониженным уровнем гемоглобина регулярно употреблять такие продукты — это помогает в коррекции состава крови. Особое внимание диетолог уделяет печени и продуктам на костной основе, которые богаты коллагеном и необходимы для крепости скелета и суставов.

Однако существуют медицинские ограничения: из-за высокой концентрации пуринов данные продукты не рекомендуются людям с нарушениями обмена веществ. Переизбыток мочевой кислоты может спровоцировать стресс для суставов и привести к обострению подагры. По словам специалиста, оптимально включать такие блюда в рацион не чаще одного-двух раз в неделю, отдавая предпочтение продукции фермерских хозяйств.

Ответы на популярные вопросы о субпродуктах

Почему печень считается самым полезным субпродуктом?

В ней содержится максимальная концентрация витамина А, группы В и гемового железа, которые усваиваются организмом практически полностью по сравнению с растительными аналогами.

Могут ли субпродукты заменить обычное мясо?

Да, по содержанию аминокислот они идентичны мышечному мясу, а по количеству некоторых минералов даже превосходят его, что делает их полноценным источником белка.

Чем полезны костные бульоны из субпродуктов второй категории?

Такие блюда богаты природным коллагеном и костным мозгом, что способствует восстановлению после травм и поддерживает эластичность соединительных тканей.

Кому категорически стоит избегать такой пищи?

Основным противопоказанием является подагра и повышенный уровень мочевой кислоты в крови, так как пурины в субпродуктах могут вызвать острую воспалительную реакцию в суставах.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
