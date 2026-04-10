Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше, чем просто укол: почему вакцинация стала главным союзником в борьбе за долголетие
Здоровье

Вакцинопрофилактика остается фундаментальным инструментом поддержания здоровья, сопоставимым по значимости с физической активностью и коррекцией рациона. Врач по медицинской профилактике Анжела Каспарова отмечает, что предотвращение инфекций гораздо эффективнее и экономически выгоднее, чем терапия их долгосрочных осложнений. Формирование коллективного иммунитета через прививки защищает не только конкретного человека, но и уязвимые группы населения, имеющие медицинские отводы, что напрямую влияет на когнитивное здоровье и общее благополучие нации.

Вакцинация
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Вакцинация

Несмотря на то что вакцинация не дает стопроцентной гарантии отсутствия контакта с патогеном, она критически снижает риск агрессивного течения болезни. Организм, заранее подготовленный к встрече с вирусом, легче справляется с нагрузкой, избегая необратимых последствий для внутренних систем. Как сообщает ИА "Пенза-Пресс", для детей защита является единственной работающей стратегией, так как их иммунная система наиболее подвержена деструктивному воздействию коклюша, дифтерии, полиомиелита и других опасных инфекций, включенных в Национальный календарь.

Естественные поствакцинальные проявления, такие как кратковременный подъем температуры, упадок сил или локальный дискомфорт в месте укола, являются индикатором активного синтеза антител. Специалисты призывают не поддаваться тревоге из-за подобных симптомов, так как они подтверждают запуск защитных механизмов. В отличие от разрушительного влияния, которое оказывает на метаболизм привычная банка лимонада, временное недомогание после прививки — это физиологический процесс адаптации к угрозе.

"Вакцинация — это не просто медицинская манипуляция, а осознанный выбор в пользу долголетия. Она позволяет создать своего рода "биологический щит", который минимизирует системное воспаление и нагрузку на органы при столкновении с реальной угрозой, что особенно важно для людей, стремящихся сохранить высокое качество жизни до глубокой старости", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о вакцинации

Почему после прививки может подняться температура?

Это стандартная реакция иммунной системы, свидетельствующая о распознавании антигена и начале выработки защитных клеток. Такие проявления обычно исчезают в течение 1-3 дней без последствий.

Можно ли заболеть той инфекцией, от которой была сделана прививка?

Риск инфицирования сохраняется, однако вакцинированный человек переносит заболевание в легкой форме. Главная цель иммунизации — исключить летальные исходы и тяжелую инвалидизацию.

Нужно ли прививаться взрослым, если все прививки были сделаны в детстве?

Да, так как иммунитет к ряду заболеваний (например, дифтерии, столбняку и гепатиту) со временем ослабевает. Ревакцинация необходима для поддержания защитного уровня антител на протяжении всей жизни.

Влияет ли вакцинация на коллективный иммунитет?

Безусловно. Когда привито большинство населения, вирус перестает циркулировать, что защищает младенцев и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые не могут привиться по медицинским показаниям.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.