Привычный салат подвел: популярные овощи оставляют организм без клетчатки

Огурцы и помидоры содержат мало клетчатки, поскольку большая часть их состава — это вода, поэтому для восполнения пищевых волокон лучше обратить внимание на зелень, фрукты и ягоды. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, трихолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Сюракшина пояснила, что огурцы и помидоры содержат мало клетчатки и не могут рассматриваться как ее полноценный источник. Огурец преимущественно состоит из воды, поэтому практически не дает организму пищевых волокон. Такие продукты не способны покрыть потребность организма в клетчатке.

"Клетчатки в огурцах и помидорах маловато, потому что огурец наполовину, даже больше половины, состоит из воды. Помидоры тоже содержат мало клетчатки. Лучше всего для восполнения клетчатки подходит зелень — руккола, петрушка, укроп, зеленый лук. Авокадо содержит много полиненасыщенных кислот и клетчатки. Из фруктов — грейпфрут, ананас, абрикосы, а также ягоды, например клубника", — отметила диетолог.

Врач подчеркнула, что клетчатка является важной частью питания и выполняет несколько функций. Она помогает нормализовать работу пищеварительной системы и оказывает влияние на состояние сосудов. При недостатке клетчатки в рационе могут возникать различные проблемы со здоровьем.

"Клетчатка обязательно должна быть в рационе. Во-первых, она улучшает пищеварение, во-вторых, она хорошо чистит сосуды и предотвращает образование холестериновых бляшек. Даже если мы не употребляем клетчатку в естественном виде из овощей и фруктов, обязательно нужно получать ее из других источников. Это могут быть пшеничные, ржаные или кукурузные отруби — они очень полезны", — резюмировала Сюракшина.