Секрет быстрого засыпания: что на самом деле мешает уснуть и как это исправить

Здоровье

Скорость засыпания зависит от нескольких ключевых факторов: исходной усталости, уровня тревоги, соблюдения режима сна и температуры в помещении, причем хроническая тревога о предстоящей бессоннице сама по себе становится дополнительной причиной нарушения засыпания. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

Девушка спит
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка спит

Специалист отметил, что скорость засыпания во многом зависит от уровня усталости в течение дня. Если человек не испытывает ни физической, ни умственной нагрузки и при этом хорошо выспался ночью, к вечеру у него просто не возникает выраженной потребности во сне. В результате организм не готов к засыпанию, и процесс может затягиваться.

"Если человек в течение дня не устал и при этом хорошо выспался ночью, то вечером он просто не захочет спать. Часто заснуть мешает тревога — человек начинает прокручивать события дня, переживать, возвращаться к одним и тем же мыслям. Если это происходит регулярно и превращается в проблему с засыпанием, появляется дополнительный фактор — человек уже заранее ждет, что не сможет уснуть, и начинает из-за этого переживать. В итоге именно это ожидание бессонницы мешает заснуть", — объяснил Кудинов.

По словам сомнолога, еще одна распространенная причина — нарушение режима. Если человек просыпается каждый день в разное время и не имеет регламента по времени пробуждения, заснуть становится сложнее. Типичный пример — выходные дни, когда режим сбивается, и в воскресенье вечером организм не готов ко сну.

"Если человек просыпается каждый день в разное время и не придерживается режима, ему становится сложнее заснуть. Обычно это происходит из-за выходных: в пятницу человек ложится позже, в субботу встает позже, снова поздно ложится, а в воскресенье уже нужно лечь пораньше, чтобы в понедельник рано встать. Но уснуть раньше не получается — организм выспался и не готов ко сну. В итоге человек поздно засыпает, рано просыпается, и понедельник становится тяжелым днем", — пояснил он.

Сомнолог добавил, что на качество засыпания влияет и окружающая среда. Чем выше температура в помещении, тем сложнее уснуть, поэтому в спальне лучше поддерживать прохладу. Важную роль играет и освещение: вечером пространство стоит затемнять. 

"Чем жарче в помещении, тем тяжелее заснуть, поэтому в спальне лучше поддерживать прохладную температуру. Освещение также играет важную роль: утром важно открыть шторы и получить естественный свет, чтобы он попал на сетчатку глаза и запустил биологические часы. Это помогает организму проснуться и синхронизировать цикл сна и бодрствования. А вечером, наоборот, стоит затемнять помещение, чтобы облегчить процесс засыпания", — заключил Кудинов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
