Кондиционер после зимы становится опасным: внутри просыпается то, что превращает воздух в риск

Здоровье

Холодный воздух из кондиционера повышает риск лор-заболеваний, и главная опасность кроется не только в переохлаждении, но и в бактериях, которые накапливаются в неочищенных фильтрах за время простоя. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач подчеркнул, что основной риск связан не только с температурой воздуха, но и с состоянием самих кондиционеров. По его словам, устройства редко чистят в межсезонье, из-за чего внутри накапливаются пыль и микроорганизмы. Он указал, что при включении кондиционера они активизируются и попадают в воздух.

"Абсолютный минимум людей чистят кондиционеры за период с поздней осени до весны — это практически полгода. Кондиционеры запыляются, в них создается благоприятная среда для микроорганизмов, которую сложно создать где бы то ни было. Микроспоры и микроклещи переходят в спящее состояние, а когда кондиционер включается, они оживают. Поэтому перед тем, как начать пользоваться кондиционером, его нужно чистить, протирать, мыть фильтры и обрабатывать антисептиками на водной основе", — пояснил Зайцев.

Он также обратил внимание, что дополнительную опасность представляет направленный поток холодного воздуха. По его словам, длительное воздействие холода на одну зону может привести к переохлаждению тканей лица и дыхательных путей. Врач указал, что это повышает риск воспалительных процессов в носу, пазухах и горле.

"Если человек долго находится под прямым потоком холодного воздуха, происходит переохлаждение слизистой носа и носоглотки, что может привести к воспалению. Также страдают пазухи — гайморовы, лобные и решетчатые, что повышает риск риносинусита. Холодный воздух может воздействовать на ухо, вызывая отит, а также на мышцы шеи, провоцируя миозит. В некоторых случаях возможно воспаление лицевого или тройничного нерва, особенно если поток воздуха долго направлен в одну точку", — отметил специалист.

Врач добавил, что избежать подобных последствий можно при правильной эксплуатации устройства. По его словам, не стоит использовать кондиционер на максимальной мощности и направлять поток воздуха прямо на человека. Он отметил, что важно избегать длительного статичного воздействия холода и регулярно обслуживать технику.

"Кондиционер не должен работать на максимуме и постоянно дуть в одну точку. Важно либо менять положение потока воздуха, либо самому не находиться длительное время под прямым воздействием. Если игнорировать эти правила, можно столкнуться с различными воспалительными процессами и болевыми синдромами. При этом речь не идет о фатальной угрозе, но риски для здоровья вполне реальные", — заключил Зайцев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
