Россияне увлеклись домашним лечением зубов: стоматолог назвала главную угрозу таких экспериментов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

Попытки самостоятельно лечить зубы и устанавливать брекеты могут привести к серьезным осложнениям и нанести вред не только полости рта, но и всему организму. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала ведущая программы "Доктор И", врач-стоматолог Ирина Першина.

Девушка на приеме у стоматолога
Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на приеме у стоматолога

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что россияне начали активно скупать наборы для самостоятельного лечения зубов на фоне роста цен на стоматологические услуги. Продажи таких товаров в 2026 году увеличились на 63%.

Першина объяснила, что интерес к самостоятельному лечению зубов во многом связан с недооценкой сложности стоматологических процедур. Она отметила, что без профессиональной подготовки человек не способен правильно оценить риски и возможные последствия таких вмешательств.

"Самостоятельное лечение зубов можно сравнить с попыткой провести себе хирургическую операцию без врача. Многие воспринимают проблемы с зубами как нечто не слишком серьезное, хотя они напрямую связаны с состоянием всего организма. Любое вмешательство без знаний и подготовки может привести к повреждениям и осложнениям. В итоге последствия оказываются гораздо серьезнее, чем человек изначально предполагает", — отметила она.

Врач добавила, что распространение таких практик не приведет к отказу от услуг стоматологов. По ее словам, профессиональная помощь все равно остается необходимой, и полностью заменить ее невозможно. Врач подчеркнула, что подобные эксперименты создают лишь иллюзию решения проблемы, но не устраняют ее.

"Профессионалы понимают, какие негативные последствия могут возникнуть, тогда как люди без подготовки этого не видят и берутся за лечение, не осознавая рисков. Они пытаются лечить зубы самостоятельно, не имея необходимых знаний, и не задумываются о том, что это может закончиться плачевно. Я категорически против таких практик. Такие наборы не заменят стоматологов, потому что без профессиональной помощи все равно не обойтись. Но пока человек пытается справиться с проблемой сам, он успевает нанести себе вред", — отметила Першина.

Стоматолог уточнила, что для поддержания здоровья зубов достаточно базовой гигиены. Она отметила, что нужно чистить зубы два раза в день и использовать дополнительные средства — зубные нити, ершики и ирригаторы. Также врач допустила домашнее отбеливание, если в инструкции указано, что его можно безопасно проводить самостоятельно. При этом любые попытки лечить или выпрямлять зубы без участия специалиста она назвала нежелательными и рискованными.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.