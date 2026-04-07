Россияне увлеклись домашним лечением зубов: стоматолог назвала главную угрозу таких экспериментов

Попытки самостоятельно лечить зубы и устанавливать брекеты могут привести к серьезным осложнениям и нанести вред не только полости рта, но и всему организму. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала ведущая программы "Доктор И", врач-стоматолог Ирина Першина.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что россияне начали активно скупать наборы для самостоятельного лечения зубов на фоне роста цен на стоматологические услуги. Продажи таких товаров в 2026 году увеличились на 63%.

Першина объяснила, что интерес к самостоятельному лечению зубов во многом связан с недооценкой сложности стоматологических процедур. Она отметила, что без профессиональной подготовки человек не способен правильно оценить риски и возможные последствия таких вмешательств.

"Самостоятельное лечение зубов можно сравнить с попыткой провести себе хирургическую операцию без врача. Многие воспринимают проблемы с зубами как нечто не слишком серьезное, хотя они напрямую связаны с состоянием всего организма. Любое вмешательство без знаний и подготовки может привести к повреждениям и осложнениям. В итоге последствия оказываются гораздо серьезнее, чем человек изначально предполагает", — отметила она.

Врач добавила, что распространение таких практик не приведет к отказу от услуг стоматологов. По ее словам, профессиональная помощь все равно остается необходимой, и полностью заменить ее невозможно. Врач подчеркнула, что подобные эксперименты создают лишь иллюзию решения проблемы, но не устраняют ее.

"Профессионалы понимают, какие негативные последствия могут возникнуть, тогда как люди без подготовки этого не видят и берутся за лечение, не осознавая рисков. Они пытаются лечить зубы самостоятельно, не имея необходимых знаний, и не задумываются о том, что это может закончиться плачевно. Я категорически против таких практик. Такие наборы не заменят стоматологов, потому что без профессиональной помощи все равно не обойтись. Но пока человек пытается справиться с проблемой сам, он успевает нанести себе вред", — отметила Першина.

Стоматолог уточнила, что для поддержания здоровья зубов достаточно базовой гигиены. Она отметила, что нужно чистить зубы два раза в день и использовать дополнительные средства — зубные нити, ершики и ирригаторы. Также врач допустила домашнее отбеливание, если в инструкции указано, что его можно безопасно проводить самостоятельно. При этом любые попытки лечить или выпрямлять зубы без участия специалиста она назвала нежелательными и рискованными.