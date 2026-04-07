Больше не яд для тела: как новая концепция лечения заставляет иммунитет работать в полную силу

Здоровье

Российские ученые переходят к новому этапу в борьбе с онкологическими заболеваниями, тестируя инновационную мРНК-вакцину. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, первым участником клинического применения препарата стал 60-летний пациент из Курской области, страдающий меланомой кожи. На данный момент мужчина прошел первичный этап терапии и демонстрирует стабильное самочувствие, что позволяет врачам продолжать мониторинг и лечение.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вакцина

Разница между традиционными методами и новой технологией заключается в фундаментальных механизмах воздействия на патологию. По мнению онколога Евгения Черемушкина, стандартная химиотерапия часто сталкивается с проблемой резистентности, когда часть злокачественных клеток выживает, игнорируя токсичную приманку. В отличие от ядов, циркулирующих в крови, вакцина активирует собственные иммунные ресурсы организма, что потенциально ведет к тотальному уничтожению опухолевого очага. Как отмечается на сайте aif.ru, именно работа адресных иммунных клеток открывает путь к достижению стопроцентной эффективности терапии.

Черемушкин характеризует внедрение таких препаратов как революционный сдвиг в медицине, объединяющий низкую токсичность с высокой результативностью. "Поэтому использование вакцины все оценивают как относительно революционный шаг. Это очередной этап, который может оказаться очень эффективным. Но для этого нужно дойти и понять, за счет чего и как это получилось, что за опухоль и как дальше расширять использование вакцины. Здесь сочетание перспективы технологии получения клеток малой токсичности и ожидаемого хорошего эффекта", — подчеркнул эксперт. Специалисты полагают, что успех текущих испытаний позволит масштабировать метод на другие виды сложных патологий, где кадровый кризис медицины и дефицит узких специалистов не должны стать препятствием для доступа к высоким технологиям.

"Разработка персонализированных вакцин — это действительно огромный прорыв, однако важно помнить, что иммунная система требует комплексной поддержки, включая качественный сон и отсутствие хронического стресса, который часто провоцирует скрытые воспаления", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы об онковакцине

Что такое мРНК-вакцина от рака?

Это терапевтический препарат, созданный индивидуально для пациента, который обучает иммунную систему распознавать и атаковать специфические белки его собственной опухоли.

В чем главное преимущество вакцины перед химиотерапией?

Вакцина обладает гораздо меньшей токсичностью для здоровых тканей и способна уничтожать даже те клетки, которые выработали устойчивость к химическим препаратам.

Можно ли использовать эту вакцину для профилактики?

На данном этапе препарат является лечебным (терапевтическим) и применяется для пациентов с уже диагностированными заболеваниями, такими как меланома.

Гарантирует ли вакцинация полное выздоровление?

Врачи оценивают потенциал метода как максимально высокий, вплоть до 100%, однако клинические испытания продолжаются для подтверждения долгосрочных результатов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
