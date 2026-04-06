Экранный монстр бьёт по сосудам: как резкий выброс адреналина может превратить хобби в катастрофу

Всплеск адреналина во время просмотра хорроров вызывает у зрителей специфическое ощущение "замирания" сердца, которое в медицине классифицируется как экстрасистолия. Эти внеочередные сокращения миокарда становятся естественным ответом организма на имитацию опасности, когда мозг активирует древние механизмы выживания вопреки пониманию иллюзорности происходящего на экране. Для здорового человека такие эмоциональные встряски работают как своеобразный тренажер нервной системы, не представляя угрозы для жизни и завершаясь фазой глубокого расслабления.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр телевизора

Однако для людей с диагностированными патологиями сердечно-сосудистой системы ситуация выглядит иначе, поскольку резкий выброс гормонов стресса может спровоцировать критическое состояние. Как сообщает Газета.Ru, эксперт телеканала "Доктор" Кристина Вульф относит к группе риска пациентов с ишемической болезнью, артериальной гипертонией и пороками сердца. При наличии таких диагнозов или сочетании факторов риска, включая курение и высокий уровень холестерина, просмотр напряженного кино способен стать триггером для гипертонического криза или тахикардии.

"Реакция на страх всегда индивидуальна, и если у здорового зрителя пульс быстро приходит в норму, то при сердечных патологиях сон исчезает, сердце не дает покоя долгое время после стресса, что требует повышенной осторожности", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Андреевна Морозова.

Особое внимание стоит уделить продолжительности неприятных ощущений: если давящая или жгучая боль в груди не проходит в течение 30 минут, необходимо немедленно вызвать экстренные службы. Вульф отмечает: "У людей с подтвержденным сердечно-сосудистым диагнозом такие потрясения могут спровоцировать скачок давления или резкое повышение пульса, что негативно сказывается на состоянии системы". Пациентам кардиологов рекомендуется заранее консультироваться с врачом о допустимых нагрузках, чтобы хобби не привело к госпитализации.

Ответы на популярные вопросы о влиянии ужасов на сердце

Может ли фильм ужасов вызвать инфаркт у здорового человека?

Нет, для человека без патологий сердечно-сосудистой системы кратковременный выброс адреналина безопасен и быстро компенсируется организмом.

Что такое экстрасистолия, возникающая при испуге?

Это внеочередные сокращения сердечной мышцы, которые воспринимаются как пауза или "кувырок" сердца в ответ на сильный эмоциональный раздражитель.

Кому категорически не рекомендуется смотреть хорроры?

Людям с ишемической болезнью сердца, тяжелой гипертонией, клапанными пороками и повышенной эмоциональной возбудимостью.

Когда при дискомфорте после фильма нужно звонить в скорую?

Если симптомы, такие как жжение в груди или сбой ритма, сохраняются более 30 минут после окончания пугающей сцены или фильма.

