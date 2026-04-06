Зрение ухудшается, а вы не замечаете: 5 привычек, которые запускают опасные процессы

Здоровье

Даже безобидные на первый взгляд привычки — работа с гаджетами, отказ от солнцезащитных очков и пропуск осмотров — могут постепенно приводить к ухудшению зрения и повышать риск серьезных заболеваний глаз. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала директор ЧУ ПОО "Международный оптический колледж", кандидат медицинских наук Мария Левина.

Проверка зрения
Проверка зрения

Специалист объяснила, что длительная работа на близком расстоянии считается одним из ключевых факторов ухудшения зрения. Она отметила, что особенно это актуально при активном использовании гаджетов. В таких условиях глаза длительное время остаются в фиксированном положении и не получают достаточного отдыха.

"Длительная работа на близком расстоянии, в том числе при использовании гаджетов, вызывает избыточное напряжение аккомодации. Это является фактором риска прогрессирования близорукости и может провоцировать синдром сухого глаза. При постоянной нагрузке глаза не успевают расслабляться, и напряжение накапливается. В результате это начинает отражаться на качестве зрения", — отметила Левина.

Врач обратила внимание, что серьезную угрозу представляет и воздействие ультрафиолета. Она подчеркнула, что многие игнорируют защиту глаз, особенно в пасмурную погоду. При этом важен не только сам факт использования очков, но и их качество. Неправильный выбор может усилить негативный эффект.

"Даже в пасмурную погоду ультрафиолетовые лучи продолжают воздействовать на глаза и могут нанести вред. Их постоянное влияние повышает риск развития катаракты и повреждения сетчатки. При этом темные очки без УФ-фильтра опасны, потому что расширяют зрачок и пропускают еще больше излучения. Поэтому важно выбирать очки с надежной защитой", — подчеркнула специалист.

Она также указала, что привычка тереть глаза может представлять серьезную опасность для зрения. По ее словам, регулярное механическое воздействие повышает риск повреждения роговицы и развития патологий. Кроме того, через грязные руки в глаза заносится инфекция, что может привести к конъюнктивиту.

"Многие заболевания глаз, такие как глаукома и макулодистрофия, на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому регулярные осмотры у офтальмолога крайне важны. Они позволяют выявить проблему вовремя и начать лечение. При этом курение значительно повышает риск развития этих заболеваний, а также катаракты, которая может привести к необратимой потере зрения. Поэтому профилактика и отказ от вредных привычек играют ключевую роль в сохранении зрения", — заключила Левина.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
