Сон исчезает, сердце не дает покоя: есть простой способ успокоить организм без лекарств

Тревожность может проявляться не только внутренним беспокойством, но и заметными физическими симптомами — от учащенного сердцебиения до нарушений сна и тошноты. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

Врач отметил, что тревожное состояние часто возникает без видимых причин и ощущается как внутреннее напряжение. Он отметил, что человек может испытывать повышенное чувство беспокойства и страха, не связанное с конкретной ситуацией. Такое состояние затрагивает не только эмоциональную сферу, но и проявляется на уровне тела.

"Тревожность обычно воспринимается как внутренняя дрожь, сопровождается повышенным чувством беспокойства и страха без очевидных причин. При этом человек может ощущать учащенное сердцебиение, дрожь в теле, тошноту, нередко появляются проблемы со сном. Эти проявления носят физический характер и часто становятся основными жалобами. В таком состоянии организм реагирует как на реальную угрозу, даже если ее нет", — объяснил Соков.

Специалист указал, что на начальном этапе можно попробовать справиться с таким состоянием самостоятельно. Он подчеркнул, что существуют простые техники, которые помогают переключить внимание и снизить уровень тревоги. Речь идет о методах, не требующих подготовки и доступных в любой ситуации.

"Существуют методики, направленные на отвлечение от тревоги, в том числе дыхательные практики, которые помогают синхронизироваться с дыханием. Также можно использовать простые упражнения на внимание — например, найти и посчитать вокруг себя предметы определенного цвета. Это переключает внимание на простую задачу и помогает снизить уровень тревоги. Такие техники можно применять в любой обстановке", — подчеркнул специалист.

Невролог обратил внимание, что, если подобные методы не дают эффекта, важно не затягивать с обращением к врачу. Он подчеркнул, что самостоятельный прием препаратов без консультации специалиста может быть опасен. По его словам, медикаментозное лечение требует точного подбора и контроля. Неправильный подход способен ухудшить состояние.

"Если простые методы самоконтроля не помогают, не стоит принимать лекарства от тревоги по совету знакомых. Такие препараты имеют разные дозировки, противопоказания и рассчитаны на определенный срок, но многие используют их слишком долго. Это может не только не помочь, но и навредить психике, а в некоторых случаях тревога даже усиливается. Поэтому важно не заниматься самолечением и лучше обратиться к врачу, чтобы подобрать правильную терапию", — заключил Соков.