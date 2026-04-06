Мимика скажет больше слов: древний инстинкт выживания развил у женщин феноменальное зрение

Здоровье

Превосходство женщин в запоминании лиц и визуальных образов обусловлено сложным переплетением генетических факторов, гормональной активности и эволюционных механизмов. Научные данные подтверждают, что женская память продуктивнее фиксирует эмоционально значимые детали, в то время как мужчины чаще фокусируются на пространственных задачах. Эта особенность не является случайной: она уходит корнями в глубокое прошлое, когда выживание зависело от способности мгновенно считывать малейшие изменения в мимике окружающих.

Фото: https://unsplash.com by Omar Lopez is licensed under Free
Группа людей искренне смеется

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в интервью Общественной службе новостей пояснил, что женщины используют иную стратегию сканирования объектов. С помощью технологии айтрекинга ученые выяснили, что женщины совершают на 10-40 % больше фиксаций взгляда на ключевых зонах лица — глазах, носу и рту.

"Они как бы сканируют лицо, собирая больше визуальной информации. Причем этот процесс, вероятно, происходит полностью за пределами женского осознания — они не замечают, что смотрят на лицо иначе, но эта стратегия позволяет им создать более богатый и детальный портрет в памяти, что облегчает последующее узнавание", — отмечает Еделев.

Биохимический аспект также играет решающую роль, поскольку эстроген активно стимулирует гиппокамп и миндалевидное тело, отвечающие за социальную память. В то время как мужчины эффективнее справляются с построением маршрутов, женский мозг настроен на сохранение эпизодических воспоминаний, где лица и даже запахи становятся опорными точками. Важно понимать, что на когнитивные способности влияет и социальная среда: в странах с высоким уровнем гендерного равенства природные задатки женщин раскрываются гораздо полнее.

"Различия в механизмах памяти часто становятся фундаментом для коммуникации в паре: женщина помнит детали знакомства и нюансы настроения, а мужчина — направление движения и логику событий. Если понимать эти биологические настройки, можно избежать многих конфликтов, ведь интерес угасает не от времени, а от нежелания принимать особенности партнера", — объяснила в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о женской памяти

Почему женщины лучше запоминают лица, чем мужчины?

Это связано с более детальным сканированием лица (на 10-40% больше фиксаций взгляда) и активностью гормона эстрогена, который улучшает работу зон мозга, ответственных за социальную память.

Как эволюция повлияла на развитие памяти у женщин?

Историческая роль матери требовала высокой чувствительности к мимике младенцев для понимания их потребностей без слов, что за тысячелетия натренировало мозг лучше распознавать лица в целом.

В чем мужчины превосходят женщин в плане запоминания?

Мужчины традиционно показывают лучшие результаты в запоминании пространственной и тактической информации, например, в ориентировании на местности или понимании работы сложных механизмов.

Влияет ли общество на качество женской памяти?

Да, исследования в 27 странах подтвердили, что в обществах с развитым гендерным равенством и доступом к образованию когнитивные преимущества женщин проявляются значительно сильнее.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

