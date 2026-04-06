Полезные продукты, которые мешают похудеть: скрытые калорийные ловушки в вашем рационе

Здоровье

Даже продукты, которые традиционно считаются полезными, при избыточном употреблении могут способствовать набору веса — в том числе из-за высокой калорийности, содержания сахаров и особенностей усвоения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Молодая женщина с измерительной лентой на кухне

Врач отметила, что главная ошибка заключается в восприятии "полезных" продуктов как безопасных в любом количестве. В первую очередь это касается растительных масел, орехов и семечек, которые содержат большое количество жиров. Она уточнила, что даже ненасыщенные жиры остаются высококалорийными и при избытке неизбежно ведут к набору веса. Кроме того, такие продукты часто едят без контроля порций, что усиливает эффект.

"Растительные масла, например оливковое, многие считают полностью безопасными и употребляют без ограничений. Но по калорийности они даже выше сливочного масла, потому что это практически чистый жир. То же самое касается подсолнечного, рапсового и других масел. Орехи и семечки также содержат много жиров, из которых эти масла и получают. Поэтому даже самые полезные жиры при избытке могут приводить к увеличению массы тела", — объяснила Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что не менее важную роль играет содержание сахаров в продуктах. Речь идет прежде всего о сладких фруктах, меде и соках, которые могут провоцировать накопление жира, несмотря на относительно невысокую калорийность. Она указала, что фруктоза быстрее преобразуется в жир и способствует его накоплению в печени.

"Сладкие фрукты, такие как виноград, бананы, арбуз, содержат много сахаров, включая фруктозу, которая быстрее откладывается в жир и может приводить к ожирению печени. Мед тоже богат фруктозой и сахарозой, поэтому при чрезмерном употреблении дает аналогичный эффект. Соки особенно опасны, потому что в них нет клетчатки, и их легко выпить в большом количестве. В результате нагрузка на организм сопоставима с сладкими газированными напитками", — подчеркнула специалист.

Диетолог обратила внимание на продукты с высоким гликемическим индексом, включая картофель, белый рис и термически обработанные овощи. Она пояснила, что такие продукты могут резко повышать уровень глюкозы в крови, особенно если употреблять их на голодный желудок или в сочетании с жирами. В качестве примера она привела популярные блюда, которые ошибочно считают диетическими.

"Картофель, белый рис, свекла и морковь после термической обработки повышают уровень глюкозы, и это важно учитывать. Например, винегрет считается полезным, но если есть его часто и в больших количествах, особенно с добавлением масла, это может мешать снижению веса. При этом печеный картофель повышает уровень глюкозы быстрее, чем отварной. Важно учитывать не только калорийность, но и влияние продуктов на уровень сахара", — указала Соломатина.

Она добавила, что даже цельнозерновые продукты и хлеб не стоит считать продуктами, которые можно употреблять без ограничений. По ее словам, их также необходимо есть умеренно, несмотря на наличие клетчатки. При этом она указала, что влияние крахмалистых продуктов на организм можно снизить за счет способов приготовления.

"Даже цельнозерновой хлеб нельзя есть без ограничений, несмотря на содержание клетчатки. Если говорить о крахмалистых продуктах, их можно предварительно охлаждать или даже замораживать, например хлеб, а потом делать из него тосты. В таком виде их способность повышать уровень глюкозы снижается, но не до нуля. Это важно учитывать, потому что многие думают, что после такой обработки продукт почти не влияет на набор веса", — сказала врач.

Соломатина также подчеркнула, что проблема чаще связана не с самими продуктами, а с их количеством и регулярностью употребления. Она отметила, что при отсутствии лишнего веса такие продукты допустимы в рационе, но без избыточных порций. При этом важно учитывать индивидуальные особенности организма и уровень физической активности. Именно неконтролируемое употребление, по ее словам, чаще всего и приводит к постепенному набору веса.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
