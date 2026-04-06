Интерес угасает не от времени: что на самом деле убивает чувства в долгих отношениях

Интерес в длительных отношениях может постепенно снижаться не из-за утраты чувств, а из-за изменения поведения партнеров и их привычек в общении, а также отсутствия баланса между личным пространством и совместной жизнью. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Леонова объяснила, что сохранение интереса в паре во многом связано с наличием у каждого партнера собственной жизни вне отношений. Личные интересы и занятость помогают избежать излишней концентрации друг на друге. Это снижает напряжение и уменьшает зависимость от совместного досуга.

"Для того чтобы человеку было комфортно в долгих отношениях, он не должен быть сосредоточен только на партнере. Важно иметь свою жизнь, свои интересы, чтобы не происходило замыкания внутри пары. Когда человек развивается, занимается карьерой или своими увлечениями, он становится интереснее для другого. Если же он полностью погружен только в отношения и семейную жизнь, со временем может возникнуть ощущение, что о нем уже все известно и обсуждать нечего. В таком случае интерес друг к другу постепенно снижается", — отметила она.

Психолог указала, что важную роль в отношениях играет наличие совместной деятельности, не связанной с работой. Такие занятия дают партнерам дополнительную точку соприкосновения и повод для общения. Это позволяет сместить фокус с возможных разногласий на общее дело и сделать взаимодействие более гармоничным.

"Хорошо, если у партнеров есть какое-то общее дело, не связанное с работой, например совместное хобби или проект. В этом случае у них появляется общий интерес, который можно обсуждать, обмениваться идеями и вместе развивать. Это дает возможность не зацикливаться только на отношениях и не сводить все разговоры к бытовым вопросам. Энергия направляется на совместную реализацию чего-то важного для обоих, а не на обсуждение проблем", — подчеркнула специалист.

Она добавила, что со временем отношения неизбежно трансформируются и не могут оставаться в прежнем виде. По ее словам, изменения могут происходить в разную сторону — как в лучшую, так и в худшую, и это во многом зависит от поведения партнеров. Важно, чтобы в процессе этих изменений сохранялось качество взаимодействия и взаимное удовлетворение отношениями.

"В начале отношений люди стараются показать себя с лучшей стороны, быть внимательными и приятными в общении. Со временем это часто уходит, и человек начинает позволять себе то, чего не допустил бы с другими. Мы можем быть более резкими или невнимательными именно с близкими людьми, потому что расслабляемся. Такое поведение может задевать партнера и вызывать недовольство. Поэтому важно сохранять уважение и корректность в общении, даже если отношения длятся долго", — заключила Леонова.