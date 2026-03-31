Желудок уходит в глубокую оборону: привычная еда после долгого перерыва может стать ядом

Здоровье

Завершение длительного периода ограничений в питании требует повышенного внимания к состоянию внутренних органов и общему самочувствию. Резкое употребление тяжелых продуктов после многонедельного воздержания может спровоцировать серьезные нарушения в работе организма.

Фото: https://unsplash.com by Nick Kimel is licensed under Free
Яичница глазунья на завтрак

Основные риски переедания

Многие люди воспринимают окончание поста как повод для обильного застолья, однако подобное поведение часто приводит к критическим последствиям. Специалисты отмечают, что за время отсутствия животных жиров пищеварительная система перестраивается, поэтому внезапная нагрузка в виде жареного мяса или жирных соусов становится настоящим испытанием. Вместе с тем, избыточное количество калорийной пищи пагубно влияет не только на желудок, но и на сосудистый тонус, вызывая скачки давления. Избыточное потребление жирных блюд в первый день после ограничений способно спровоцировать острый панкреатит или желчную колику, сообщает Газета.Ru.

"Резкое увеличение объема и жирности пищи стимулирует сокращения желчного пузыря и может у предрасположенных людей вызвать опасные состояния. Еще одна ошибка — строить тарелку почти полностью из рафинированных углеводов и жиров, игнорируя овощи и качественные источники белка. Постепенное возвращение к привычному рациону должно быть осознанным", — говорит врач-диетолог Наталья Нефёдова.

Правила безопасного выхода

Особую осторожность стоит проявить при введении в рацион красного мяса, копченостей и кондитерских изделий с обилием крема. В свою очередь, врачи советуют придерживаться принципа дробного питания, разделяя дневную норму на несколько умеренных приемов, чтобы не перегружать сердечно-сосудистую систему. Стоит отметить, что сочетание алкоголя с жирной пищей является наиболее агрессивным фактором риска для здоровья. Рекомендуется постепенно добавлять в меню рыбу, яйца и молочные продукты, обязательно дополняя их большим количеством свежих овощей и зелени.

Важно следить за скоростью поглощения пищи и не допускать чувства чрезмерного распирания в области желудка. При возникновении резких болей в подреберье, неукротимой рвоты или сильной одышки необходимо немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Рациональный подход к расширению рациона позволит организму плавно адаптироваться к новому режиму без угрозы для жизни.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
