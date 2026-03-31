Привычное лечение не работает: эти признаки помогут отличить обычную простуду от опасной инфекции

Отличить обычную простуду от более серьезных заболеваний ЛОР-органов можно по характеру и длительности симптомов, а также по тому, проходит ли состояние самостоятельно. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Зайцев пояснил, что простудные заболевания чаще всего имеют вирусную природу и передаются воздушно-капельным путем. По его словам, при правильном режиме — отдыхе, обильном питье и поддержке организма — такие состояния проходят самостоятельно в течение нескольких дней. В большинстве случаев они не требуют сложного лечения и не приводят к длительным последствиям.

"Если мы говорим уже о более серьезных заболеваниях, таких как тонзиллит или риносинусит, то это другая симптоматика, которая сама по себе не проходит и сохраняется до тех пор, пока человек не обратится к врачу и не получит полноценное лечение. При этом вирусные инфекции нередко становятся провокаторами перехода в бактериальное воспаление, которое затем приобретает хронический характер", — сказал врач.

Он уточнил, что разные заболевания ЛОР-органов имеют свои характерные признаки. Так, при хроническом тонзиллите могут появляться пробки в миндалинах, неприятный запах изо рта, слабость и повышенная утомляемость. При риносинусите наблюдаются другие симптомы — скопление слизи, затрудненное дыхание, отечность и болевые ощущения в области лица. Эти проявления не проходят сами.

"Ключевая ошибка заключается в том, что люди до последнего пытаются справиться с такими состояниями самостоятельно и не обращаются к врачу. При этом подобные заболевания требуют не просто медикаментозного лечения, а проведения специальных процедур. Никакие домашние методы не заменят полноценную помощь специалиста. Поэтому в таких случаях важно своевременно обратиться к ЛОР-врачу и не затягивать с лечением", — заключил специалист.