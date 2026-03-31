Ближневосточный узел: мир готовится к росту цен на все
Привычное лечение не работает: эти признаки помогут отличить обычную простуду от опасной инфекции
Автомобили с пробегом — новый тренд: водители массово меняют стратегию покупки
В Госдуме оценили идею ежегодной индексации ипотечной выплаты для многодетных семей
Философский мост открыт: как преобразится остров Канта к праздничной дате
Топливный шок: авиаперевозчики сокращают рейсы в попытках выжить на фоне ценовых скачков
Озеро на грани: климатический коктейль заставил Валдай бороться за жизнь
Своих не хватает, но чужие рынки манят: как Украина осваивает идею армии на вынос
Платим за холод и разруху: дома Петрозаводска массово теряют фасад, пока жильцы ждут ремонта

Сон не приходит часами: подсчет овец делает только хуже — есть более эффективный прием

Здоровье

У людей без хронической бессонницы проблемы с засыпанием чаще всего возникают из-за сбитого режима сна или состояния тревожного возбуждения, при котором организм не готов своевременно перейти в фазу отдыха. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

Бессонница
Бессонница

Кудинов пояснил, что одной из распространенных причин нарушений сна является сбитый режим, когда время отхода ко сну и пробуждения постоянно смещается. По его словам, это часто происходит после выходных, когда человек поздно ложится и встает, а затем пытается резко вернуться к более раннему графику. В таких условиях организм не успевает адаптироваться к изменениям.

"Если речь не идет о людях с хронической бессонницей, то чаще всего это две ситуации. Первая — так называемый социальный джетлаг, когда из-за сдвига режима сна организм перестает понимать, когда ему нужно засыпать. Вторая — это тревога или возбуждение, накопившиеся в течение дня и мешающие расслабиться. В таких условиях попытки заснуть в привычное время оказываются безрезультатными", — отметил он.

Врач добавил, что в такой ситуации важно не пытаться заставить себя уснуть, а снизить уровень внутреннего напряжения. По его словам, для этого подходят простые физиологические способы, которые помогают замедлить пульс и успокоить нервную систему.

"Любые попытки усилием заставить себя заснуть, включая подсчет овец и другие подобные приемы, только мешают и усиливают тревогу. Человек начинает фиксироваться на том, что у него не получается заснуть, и это становится источником дополнительного напряжения. В такой ситуации лучше сосредоточиться на спокойном, глубоком дыхании с медленным выдохом или принять прохладный душ, чтобы слегка охладить тело и снизить уровень возбуждения", — добавил Кудинов.

Сомнолог также отметил, что при длительных нарушениях сна справиться с ними самостоятельно, как правило, не удается. По его словам, чем дольше сохраняются проблемы с засыпанием, тем сложнее затем восстановить нормальный режим. В связи с этим он рекомендует не затягивать и при регулярных трудностях обращаться за помощью к специалисту.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
Мир. Новости мира
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
Удавка превратилась в пыль: нефть из России обнулила западные санкции на фоне мирового хаоса
Мир. Новости мира
Удавка превратилась в пыль: нефть из России обнулила западные санкции на фоне мирового хаоса
Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк
Аналитика
Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк
Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным

Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.

Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным
Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Небо над Турцией превратилось в тир: баллистическая ракета Ирана эффектно встретилась с ПВО
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Куба получила нефть из России: цифры впечатляют, но есть важный нюанс Андрей Николаев Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан Анхар Кочнева Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
Петербург накрыло серым куполом: в воздухе появился невидимый враг, который проходит сквозь лёгкие
В Европе сделали неутешительный прогноз о ценах на энергоресурсы до конца года
В Европе сделали неутешительный прогноз о ценах на энергоресурсы до конца года
Последние материалы
Философский мост открыт: как преобразится остров Канта к праздничной дате
Топливный шок: авиаперевозчики сокращают рейсы в попытках выжить на фоне ценовых скачков
Долой абонемент в зал: простые упражнения дома, которые вернут молодость телу после 50 лет
Озеро на грани: климатический коктейль заставил Валдай бороться за жизнь
От традиций к IT: как Олег Прокофичев внедряет технологичные решения в ритуальную отрасль
Своих не хватает, но чужие рынки манят: как Украина осваивает идею армии на вынос
Платим за холод и разруху: дома Петрозаводска массово теряют фасад, пока жильцы ждут ремонта
Визит Каллас в Киев вскрыл неудобную правду: украинская повестка теряет вес в ЕС
Доллар теряет хватку: рублёвый стейблкоин А7А5 забрал почти половину мирового рынка
Театр военных ударов сбрасывает маски: какие несостыковки выдают силы за спиной Украины
