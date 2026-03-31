Сон не приходит часами: подсчет овец делает только хуже — есть более эффективный прием

У людей без хронической бессонницы проблемы с засыпанием чаще всего возникают из-за сбитого режима сна или состояния тревожного возбуждения, при котором организм не готов своевременно перейти в фазу отдыха. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

Кудинов пояснил, что одной из распространенных причин нарушений сна является сбитый режим, когда время отхода ко сну и пробуждения постоянно смещается. По его словам, это часто происходит после выходных, когда человек поздно ложится и встает, а затем пытается резко вернуться к более раннему графику. В таких условиях организм не успевает адаптироваться к изменениям.

"Если речь не идет о людях с хронической бессонницей, то чаще всего это две ситуации. Первая — так называемый социальный джетлаг, когда из-за сдвига режима сна организм перестает понимать, когда ему нужно засыпать. Вторая — это тревога или возбуждение, накопившиеся в течение дня и мешающие расслабиться. В таких условиях попытки заснуть в привычное время оказываются безрезультатными", — отметил он.

Врач добавил, что в такой ситуации важно не пытаться заставить себя уснуть, а снизить уровень внутреннего напряжения. По его словам, для этого подходят простые физиологические способы, которые помогают замедлить пульс и успокоить нервную систему.

"Любые попытки усилием заставить себя заснуть, включая подсчет овец и другие подобные приемы, только мешают и усиливают тревогу. Человек начинает фиксироваться на том, что у него не получается заснуть, и это становится источником дополнительного напряжения. В такой ситуации лучше сосредоточиться на спокойном, глубоком дыхании с медленным выдохом или принять прохладный душ, чтобы слегка охладить тело и снизить уровень возбуждения", — добавил Кудинов.

Сомнолог также отметил, что при длительных нарушениях сна справиться с ними самостоятельно, как правило, не удается. По его словам, чем дольше сохраняются проблемы с засыпанием, тем сложнее затем восстановить нормальный режим. В связи с этим он рекомендует не затягивать и при регулярных трудностях обращаться за помощью к специалисту.