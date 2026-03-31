Ваши глаза работают на износ: что происходит со зрением при неправильном освещении

Недостаточное или избыточное освещение может создавать повышенную нагрузку на глаза, вызывать зрительное напряжение и со временем приводить к нарушениям зрения, включая развитие близорукости. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Фото: https://unsplash.com by K8 is licensed under Free Очки на рабочем столе (символ усталости глаз)

Врач объяснила, что при недостаточном освещении зрительная нагрузка возрастает из-за постоянного напряжения глаз. Она отметила, что в таких условиях быстрее развивается утомление, особенно при длительной работе или чтении. По ее словам, регулярная работа при плохом свете может постепенно ухудшать зрение. Специалист добавила, что такие риски особенно актуальны для детей и подростков.

"Недостаточное освещение является фактором риска, потому что в таких условиях человеку приходится избыточно напрягаться, чтобы разглядеть информацию. Это требует дополнительных усилий от зрительной системы и создает повышенную нагрузку. В результате могут возникать нарушения рефракции, в частности прогрессирование близорукости. Также появляются жалобы на зрительную усталость, ощущение давления, тяжести и желание закрыть глаза", — отметила Левина.

Она подчеркнула, что освещение в помещениях должно соответствовать установленным нормам, особенно там, где человек учится или работает. Врач пояснила, что важно учитывать не только уровень освещенности, но и организацию рабочего пространства. По ее словам, правильное освещение помогает снизить нагрузку и предотвратить перенапряжение.

"Существуют определенные нормы освещения для помещений, в том числе учебных. Свет должен быть преимущественно естественным, а при его нехватке добавляется искусственное освещение. Важно, чтобы он правильно распределялся и падал на рабочую поверхность, в идеале — слева. Эти параметры регламентируются и направлены на то, чтобы снизить зрительную нагрузку и сохранить здоровье глаз", — добавила специалист.

Левина также отметила, что негативное влияние может оказывать и избыточная яркость, особенно при использовании цифровых устройств. Она объяснила, что длительное воздействие яркого света и визуальных раздражителей усиливает нагрузку на зрительную систему. По ее словам, это связано с постоянной необходимостью адаптации глаз.

"Избыточная яркость, например на экранах смартфонов и компьютеров, тоже может вредить органу зрения, потому что они часто выставлены на максимальные значения. Также негативно сказываются блики и мелькания, так как глаз вынужден постоянно подстраиваться под изменения освещения. Это вызывает напряжение, связанное с работой цилиарной мышцы. В результате к концу дня появляется ощущение усталости, давления и тяжести в глазах", — заключила врач.